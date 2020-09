Infektionen in Kitas - eine schließt, eine bleibt geöffnet

Münsterland -

So unterschiedlich kann es aussehen, wenn es in einer Kita einen Corona-Fall gibt. Während in Greven über 100 Kinder in Quarantäne geschickt werden, bleibt eine Kita in Ahlen in Betrieb. Unterdessen ist die Zeit der leeren Ränge in der Fußball-Bundesliga vorbei. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.