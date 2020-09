Hamm beschränkt Kontakte in Öffentlichkeit

Münsterland -

In Hamm dürfen ab Mittwoch (23.9.) im öffentlichen Raum nur noch fünf Personen oder Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Die NRW-Landesregierung berät ab heute über Konsequenzen aus den steigenden Infektionszahlen in einigen NRW-Städten. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.