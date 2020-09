Emsdetten sorgt für rasanten Anstieg der Infizierten

Münsterland -

Das Münsterland hat am Donnerstag mit vielen Neuinfektionen (49) und vergleichsweise wenigen Gesundungen (5) zu kämpfen. Allein auf den Kreis Steinfurt gehen 32 Neuinfektionen zurück - davon 22 in Emsdetten. Hier ist am Mittwoch der Covid-19-Ausbruch bei einem Fleischverarbeiter bekannt geworden. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.