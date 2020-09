Corona-Zahlen in Hamm erstmals leicht gesunken

Münsterland -

Nach tagelang steigenden Corona-Werten sind in Hamm die Fallzahlen erstmals leicht gesunken. Unterdessen haben Polizei und Behörden angesichts grober Verstöße gegen die Hygienevorschriften eine Diskothek in Osnabrück geschlossen. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.