71,3 Prozent weniger Fluggäste am FMO

Münsterland -

Die Flughäfen machen gerade schlechte Zeiten durch, auch der FMO. Wie schlecht, zeigen neue Zahlen des Statistischen Landesamts. Wenig Bewegung gab es am Mittwoch in der Corona-Statistik für das Münsterland. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.