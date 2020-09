Münsterland -

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) plädiert grundsätzlich dafür aus, bei aller Vorsicht die Einschränkungen des öffentlichen Lebens möglichst klein zu halten. Er schließt Laumann schließt erneuten Lockdown aus. Von heute an erhalten Eltern in Deutschland 300 Euro extra. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.