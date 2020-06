Münsterland -

Jetzt geht doch alles schneller als gedacht: Noch vor den Sommerferien sollen alle Grundschüler in NRW täglich in ihre Schulen kommen. Für diesen Plan hagelte es am Freitag Kritik. Unterdessen erreicht die Zahl der Neuinfektionen im Münsterland einen Tiefpunkt. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.