Weitere Corona-Tests an Schule in Münster

Münsterland -

Die Polizei zieht eine positive Feiertags-Bilanz für das Münsterland: Es gab kaum Einsätze wegen Verstößen gegen die Corona-Beschränkungen. Unterdessen laufen am Freitag an einer Schule in Münster Corona-Massentests. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.