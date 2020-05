Testbetrieb bei Westfleisch in Coesfeld erfolgreich

Münsterland -

Im Westfleisch-Werk in Coesfeld wurde am Dienstag der Betrieb wieder hochgefahren - testweise. Unterdessen kündigt die Polizei verstärkte Kontrollen der Corona-Regeln für den Feiertag an. Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland.