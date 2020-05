Lehrer in Emsdetten infiziert - 39 Schüler in Quarantäne

Münsterland -

In zweieinhalb Wochen startet in NRW für alle Kita-Kinder ein eingeschränkter Regelbetrieb. Bereits ab heute gibt es weitere Lockerungen. Derweil müssen 39 Schüler aus Emsdetten in Quarantäne, weil ein Lehrer mit dem Coronavirus infiziert wurde. Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland.