Zoo Rheine öffnet am Montag, Münster am Dienstag

Unterschiedlich ist auch die Handhabung der Wiedereröffnung in Wildparks in der Region. So ist der Frankenhof in Reken (Kreis Borken) schon seit dem 1. Mai für Spaziergänge geöffnet, die großen Spielplätze dort sind allerdings weiter gesperrt.

Ebenfalls seit Monatsanfang geöffnet hat der Biotopwildpark Anholter Schweiz in Isselburg (Kreis Borken). Das Wildfreigehege Nöttler Berg in Saerbeck (Kreis Steinfurt) öffnet hingegen erst am Mittwoch (6.5.) wieder seine Tore.