„Corona ist Rückschlag für Integration“

Eine Videokonferenz am 15. Mai will jetzt Online-Modelle vorstellen, um aktuelle Einschränkungen des „Social distancing“ zu mildern. Die Mitglieder des Arbeitskreises „Interkulturelles Netzwerk Westmünsterland“, zu denen auch der Gronauer Integrationsbeauftragte Ahmed Sezer gehört, entwickeln bereits im Vorfeld praktische Ideen. Ihre erklärte Absicht: „Wir wollen für unsere Zielgruppen auch unter erschwerten Bedingungen arbeitsfähig bleiben.“

Wie lässt sich Integration auf digitalem Wege fördern? Auch das Gronauer Netzwerk Migration (GroNet) sucht eine Antwort auf diese Frage und sucht nach Wege und Möglichkeiten, um funktionsfähig zu bleiben. Austausch und Begegnung sind für Integration zentrale Voraussetzungen. Die Netzwerkpartner sind miteinander in Kontakt. Der Austausch findet zurzeit per Telefon- oder Videokonferenzen statt, allerdings in kleinen Gruppen. Ein Netzwerktreff mit Gronauer Akteure per Videokonferenz ist in Planung. „Die digitale Erreichbarkeit löst natürlich nur ein Teil der Probleme. Bereiche, die einen persönlichen Kontakt erfordern, bleiben weitgehend auf der Strecke. Vor allem die Menschen, die zu digitalen Möglichkeiten nur beschränkt Zugang haben, benötigen eine erhöhte Aufmerksamkeit“, so Ahmed Sezer. Am 15. Mai sollen im Rahmen der virtuellen Konferenz praktische Beispiele vorgestellt werden, die eventuell auch für Gronau anwendbar sind.

Informationen im Allgemeinen und speziell über Corona werden schon heute auch über digitale Kanäle verteilt. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration gibt regelmäßig aktuelle mehrsprachige Informationen zum Corona Virus in allen gängigen Sprachen heraus. „Diese Informationen werden per E-Mail an rund 200 Adressaten geschickt. Hierbei handelt es um Multiplikatoren und diese werden gebeten die Informationen in dem eigenen Umfeld weiter zu geben. Auch Informationen zu anderen Themen werden zurzeit nur auf diesem Wege verteilt. Im September 2020 werden die Integrationsratswahlen stattfinden. Eine PowerPoint Präsentation, die für Infoveranstaltungen vorbereitet wurde, wird nun auch digital verschickt“, so Sezer weiter zur aktuellen Situation.

Persönliche Kontakte gibt es nach seinen Worten nur in Ausnahmefällen, etwa wenn bei der „Gronauer Tafel“ für die Lebensmittelausgabe Sprachmittler benötigt werden. Sezer: „Da dies nicht digital gelöst werden kann, sind die ehrenamtlichen Helfer unter gewissen Schutzauflagen vor Ort. Die Koordination funktioniert gut.“

„Bei der Integration von Zugewanderten geht uns in diesen Wochen viel wertvolle Zeit verloren“, bedauert Netzwerksprecher Marijan Renic von der Integrationsagentur der Caritas Borken. Welche Modelle der Hilfestellung und Netzwerkarbeit unter den Vorzeichen von Corona umsetzbar sind, darüber will das Interkulturelle Netzwerk Westmünsterland am 15. Mai reden.

Viele Menschen benötigen dringend Unterstützung, macht Renic deutlich: „Integrations- und Sprachkurse jedoch sind abgesagt, Beratungsstellen kämpfen mit den Auswirkungen von Kontaktverboten, wichtige Veranstaltungen fallen aus, reale Treffen in Gremien können nicht stattfinden und Maßnahmen nicht durchgeführt werden. „Corona ist ein herber Rückschlag für die Integration.“

Alle Mitgliedsorganisationen des „Interkulturellen Netzwerks Westmünsterland“ (Trägern der Wohlfahrtspflege, Bildungseinrichtungen und öffentliche Trägern im Kreis) erleben zurzeit die drastischen Veränderungen des Kontaktverbots. Viele suchen in ihrer Arbeit nach innovativen und alternativen Formen oder wenden sie bereits an, um für ihre Zielgruppen arbeitsfähig zu bleiben.

Für die nächste Zeit müsse es darum gehen, Angebote in verschiedenen Formaten an Bedürfnisse anzupassen, so Marijan Renic. Weil das bereits im Ansatz gelingen soll, zieht das „Interkulturelle Netzwerk Westmünsterland“ am 15. Mai auch externe Moderatoren hinzu.