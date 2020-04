Dülmener Wildpferdefang wegen Corona-Pandemie abgesagt

Der Schutz von Mensch, Tier und Umwelt steht seit je her im Fokus unseres Handelns und lässt keine andere Entscheidung zu - so bedauerlich sie auch ist“, betont der Generalbevollmächtigte Joachim Menke.

Bereits seit 1907 findet der Fang traditionell am letzten Samstag im Mai statt. Rund 15.000 Besucher kommen dazu jedes Jahr in den Merfelder Bruch. Von den Zuschauerrängen der Arena aus verfolgen sie, wie die einjährigen Hengste von den Fängern mit bloßen Händen von der restlichen Herde getrennt werden. Die Tickets für diesen Tag sind meist rasch vergriffen.

Doch eine solche Großveranstaltung ist in Corona-Zeiten nicht mehr möglich - daher jetzt die Absage. „Das war eine schwere Entscheidung, die aber nicht allein vom Veranstalter getroffen wird, sondern in Abstimmung mit den Behörden und den gesetzlichen Vorgaben unvermeidlich ist“, erläutert Menke.

Tickets behalten Gültigkeit

Wer ein gültiges Ticket für den Wildpferdefang 2020 hat, bekommt die Möglichkeit, die Karte erstattet zu bekommen oder das Ticket bis zum nächsten Jahr zu behalten. „Im nächsten Jahr wird der Wildpferdefang am 29. Mai 2021 stattfinden, und die Tickets werden ihre Gültigkeit bis dahin behalten“, betont Menke. Wer seine Karten für den Fang 2020 also behalten wolle, müsse sich um nichts weiter kümmern. Die Rückabwicklung der Tickets erfolge über den Ticketdienstleister CTS Eventim oder die Vorverkaufsstelle, über die die Tickets erworben wurden. Kartenrückgaben direkt an den Veranstalter sind nicht möglich, so die Croÿ’sche Verwaltung.

Und was wird nun mit den Jährlingshengsten? Die müssen, betont Menke, trotz Corona-Krise auch weiterhin vom Rest der Herde getrennt werden. „Es ist notwendig, dass die Jährlinge heraus gefangen werden, damit es nicht zu Territorialkämpfen innerhalb der Herde kommt“, erläutert er. Daher müssen die jungen Hengste auf jeden Fall den Merfelder Bruch verlassen. Den Fang werden nun die Mitarbeiter der Croÿ’sche Verwaltung übernehmen - und zwar weiterhin per Hand. Dies soll Ende Mai betriebsintern unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen, berichtet der Generalbevollmächtigte. Unter der Voraussetzung, dass es die dann geltenden Richtlinien der Ordnungsbehörden zulassen.

Angepasste Versteigerung

Im Anschluss, wenn alle rund 30 Jährlinge heraus gefangen sind, ist ein begrenzter Verkauf geplant. Und zwar in Form einer angepassten Versteigerung der Hengste in der Arena im Merfelder Bruch geben, so Menke. Termin dafür ist am Samstag, 30. Mai, dem Tag des eigentlichen Wildpferdefangs. Ab 11 Uhr werden dann die Hengste einem vorab registrierten Interessentenkreis vor Ort zum Kauf angeboten, erläutert er das Prozedere.

Potenzielle Käufer könnten sich kurzfristig über die Wildpferde-Homepage informieren. Das ist unbedingt erforderlich, so Menke. „Es ist der gegenwärtigen Pandemie geschuldet, dass die Anzahl der Kaufinteressenten begrenzt werden muss, um die geltenden Schutzmaßnahmen einzuhalten.“ Die Versteigerung sei somit ausschließlich dem begrenzten und vorab registrierten Personenkreis vorbehalten.

