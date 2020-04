Glücksbringer am Pröpstingweg

Ausgewachsene Ringelnattern sind 80 bis 120 Zentimeter lang, einzelne Exemplare können noch größer werden. Der Körper der Ringelnatter weist meist eine hell- bis dunkelgraue Grundfarbe auf, dazu kommen dunklere Flecken auf dem Rücken und an der Seite. Heimisch sind Ringelnattern insbesondere in Feuchtgebieten und ihrer Umgebung. Dort leben sie sowohl an eher langsam fließenden Gewässern als auch an Seen und Teichen, in Sümpfen, Feuchtwiesen und anderen Gebieten mit gutem Beuteangebot. Ringelnattern ernähren sich vor allem von Fröschen und Kröten. Zarte Molche und Kaulquappen werden ebenso gerne gefressen; auch kleinere Fische stehen laut NABU auf dem Speiseplan. Als Gelegenheitsnahrung dienen Mäuse und Schnecken. Da Amphibien die wichtigste Nahrungsgrundlage stellen, sind Ringelnattern oft in deren Nähe zu finden. Insbesondere die Weibchen folgen den nach der Laichperiode abwandernden Lurchen in deren Landlebensräume und entfernen sich dabei oft weit von den Gewässern.Die Isolierung und Segmentierung von Lebensräumen stellt ebenfalls eine Gefahr dar. Ringelnattern werden zu Opfern des Verkehrs, dazu gehören Pkw ebenso wie Fahrräder. Ihr natürlicher Lebensraum wird durch Intensivierungen der Land- und Forstwirtschaft sowie Flurbereinigungen immer seltener. Durch Gewässerregulierungen und übertriebene Ordnung gehen Eiablageplätze verloren. Zudem, das ergab eine Internet-Recherche werden noch immer Ringelnattern aus Schlangenhass oder -furcht erschlagen. Dabei sind die Tiere in der Regel sehr scheu, bei Störungen versuchen sie eher zu fliehen. Sie sind für den Menschen vollkommen ungefährlich.Die oft in der Nähe des Menschen und seiner Tiere lebenden Ringelnattern spielen in Sagen und Aberglauben übrigens eine positive Rolle. Dies steht im Gegensatz zur Darstellung sonstiger Schlangen oder von Reptilien im Allgemeinen, die eher eine schlechten Ruf haben („Falsche Schlange“ oder ähnliches). Ringelnattern wurden früher oftmals gerne gesehen. Sie standen im Ruf, Glück und Segen zu bringen und die kleinen Kinder sowie das Vieh zu beschützen. Auch wurden die gelben Mondflecken im Nacken als goldene Schlangenkrone gedeutet. Ihr Besitz sollte zu lebenslangem Glück verhelfen.Noch heute gilt die Ringelnatter als Schutzpatronin der Bewohner des Spreewaldes, zu dessen Kulturgut die Sage vom „Schlangenkönig“ zählt. Die Giebelspitzen alter Spreewaldhäuser zeigen oftmals stilisiert dargestellte gekreuzte Schlangenköpfe, die eine Krone tragen. Quelle: NABU/Wikipedia