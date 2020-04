Lengerich/Tecklenburger Land -

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Dienstag auf der Autobahn 1 zwischen Lengerich und Lotter Kreuz gekommen. Zunächst geriet am Morgen auf dem Teilstück ein Lkw-Auflieger in Brand, dann ereignete sich am Vormittag im Autobahnkreuz ein schwerer Verkehrsunfall.