Landwirt Füstmann über Billigfleisch, Hamsterkäufe und Abhängigkeiten

Der Hof Füstmann in der Bauerschaft Schölling ist ein für das Münsterland typischer landwirtschaftlicher Familienbetrieb. Dort leben drei Generationen unter einem Dach: Senior Josef Füstmann mit seiner Ehefrau Edeltraud sowie Marc und Christine mit den Kindern Linus (7) und Franziska (5). Betriebsleiter Marc Füstmann ist zugleich Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Senden. Mit ihm sprach WN-Redakteur Siegmar Syffus über den Blick den Landwirte auf die Corona-Krise.

Wie sieht es bezüglich der Corona-Krise bei Betrieben aus, die Tierhaltung und Ackerbau betreiben?

Füstmann: Die Tierhalter und -züchter merken jetzt schon, dass viele Produkte, die sie brauchen, aus dem Ausland kommen: Futtergetreide, Spurennährstoffe und gewisse Vitamine werden nicht in Deutschland hergestellt und müssen zugekauft werden. Das geht in der Tiermedizin genauso weiter. Auch viele Impfstoffe werden im Ausland hergestellt.

Merken Sie Engpässe bei der Zulieferung?

Füstmann: Man hört schon, dass viele Probleme haben: Denn wir haben uns in vielen Bereichen komplett vom Ausland abhängig gemacht. Und das rächt sich jetzt. Einige Tierärzte bekommen Panik und kaufen vor. Sie müssen ja Medikamente und Impfstoffe vorhalten können.

Und bei den Landwirten selbst?

Füstmann: Das Entsprechende gilt zum Beispiel beim Viehfutter. Wir sind seit Jahren auf Lieferungen aus dem Ausland angewiesen, zum Beispiel aus Polen und der Ukraine. Es kommt von überall her. Darauf haben wir uns verlassen und keine Vorräte geschaffen. Lagerhaltung wäre zwar sicherer, ist aber teuer. Darum haben wir sie abgeschafft und verlassen uns stattdessen lieber auf den globalen Markt. Das Verfahren gilt für Waren in Deutschland allgemein. Siehe Amazon: Es wird geliefert innerhalb von 24 Stunden, das Lager liegt auf der Autobahn.

Kommen wir mal zurück auf die einzelnen Betriebe: Es ist die Rede davon, dass den Obst- und Gemüseerzeugern Erntehelfer zum Beispiel aus Polen fehlen. Haben auch andere Landwirte dieses Problem?

Füstmann: In den Ställen und auch bei anderen Landwirte gibt es kaum noch deutsche Arbeiter. Und ausländische Helfer sind wegen Corona nach Hause gefahren. Davon betroffen sind in erster Linie Lohnunternehmen, aber auch Schweine- und Kuhbetriebe. Durch die Spezialisierung der Betriebe entstehen Arbeitsspitzen. Die muss man kappen. Und hierfür holt man sich die ausländischen Helfer, weil man auf dem deutschen Arbeitsmarkt für diese Arbeiten niemanden findet. Es ist vieles zu schaffen mit der Familie. Die Kinder sind jetzt nicht in der Schule und helfen im Betrieb mit. Doch es sind schon Engpässe, die da entstehen.

Thema Hamsterkäufe: Wie empfindet es ein Landwirt, wenn er im Supermarkt leer gekaufte Mehl-Regale sieht?

Füstmann: Das ist erschreckend. Wir haben genug Lebensmittelvorräte in Deutschland. Und dass sich Leute um Klopapier kloppen, da denke ich manchmal, ich bin im falschen Land. Meine Sorge ist, dass durch Hamsterkäufe so viel gebunkert wird, dass Lebensmittel später weggeworfen werden, weil die Haltbarkeit abgelaufen ist. Ich meine, stattdessen sollte man doch besser einmal die Woche ganz bewusst das einkaufen, was man wirklich braucht.

Obwohl Brot und Mehl gehamstert werden, gibt es an den Fleischtheken Schweineschnitzel im Sonderangebote für unter fünf Euro pro Kilo. Wie passt das zusammen?

Füstmann: Gar nicht. Man kann nur mit dem Kopf schütteln. Mit Billigangeboten werden die Leute in den Laden gelockt. Es ist traurig, dass die Großkonzerne die Kraft haben, das zu steuern. Hinzu kommt: Wir Deutschen sind gewohnt, nur die Edelstücke zu essen, der Rest geht ins Ausland, weil es uns zu gut geht. Die Schweineköpfe, die Schweinefüße, die Schweinebacken zum Beispiel, die sonst nach China gehen, werden wir zurzeit nicht los. Dadurch ist der Schweinepreis ein Stück gefallen.

Die Corona-Krise ist irgendwann vorbei. Was würden sich die Landwirte für die Zeit danach wünschen?

Füstmann: Lieber hier in Deutschland produzieren – zu fairen Bedingungen und zu fairen Preisen – als im Ausland. Dafür haben wir ja schon im vergangenen Jahr protestiert. Wir haben in Deutschland die beste Produktionstechnik, reden sie aber selbst schlecht. Ich würde mir wünschen, dass die Bevölkerung uns zuhört und mit mehr Respekt mit uns umgeht. Ich hoffe, dass manche Leute wachgerüttelt worden sind und auf die Lebensmittel im Supermarkt künftig etwas anders schauen.