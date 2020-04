Expertinnen vermuten mehr Gewalt - trotz sinkender Zahlen

Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP) ist nichts bekannt von einem Anstieg der häuslichen Gewalt und einer Zunahme der Kindeswohlgefährdungen. Das geht aus seinem Bericht hervor, den er am Donnerstag im Familienausschuss des Landtags vorgestellt hat. Das scheinen die Zahlen zu bestätigen , die die Polizei zu den landesweiten Einsätzen wegen häuslicher Gewalt in den Monaten März 2018, 2019 und 2020 auf Nachfrage herausgibt. Sie stieg 2019 von 2903 auf 3003, um 2020 auf 2112 zu sinken.

Stamp weist darauf hin, dass Jugendämter bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung trotz der Kontaktbeschränkungen weiter Hausbesuche machten. In akuten Krisensituationen würden gefährdete Kinder auch weiterhin in Obhut genommen. „Wir dürfen weder taub noch blind sein“, sagte Stamp.

Anfragen „deutlich gestiegen"

Dagegen stellt Susanne Pues­, Geschäftsführerin des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) im Kreis Warendorf, fest, dass Anfragen von Jugendämtern aus ganz Deutschland „deutlich gestiegen sind“, die einen Platz für eine Frau und ihre Kinder in der Mutter-Kind-Einrichtung suchen. Sie führt das auf ganz unterschiedliche Gründe zurück: „Vielleicht hatten sie vor der Corona-Krise schon Unterstützung durch die Jugendhilfe, die durch weniger Kontakte aktuell nur eingeschränkt möglich ist, oder sie haben ein schwer krankes Kind und sind überfordert, oder sie leben mit einem gewalttätigen Partner zusammen.“ All das könnten Gründe sein, sich beim Jugendamt zu melden.

Ihre Kollegin aus Köln, Monika Kleine, berichtet von einer „deutlichen Zunahme“ der Anrufe am Not-Telefon des Verbandes, „genau wie bei der Telefonseelsorge oder des Gefährdungsmeldungs-Sofortdienstes des Jugendamtes“. Sie kritisierte die Position der Landesregierung: „Die Zahlen spiegeln die Realität, die wir täglich erleben, in keiner Weise realistisch wider.“

Kein Freiraum, um Hilfe zu suchen

Maria Kube, Geschäftsführerin des SkF Münster, geht davon aus, dass Frauen, die mit einem gewaltbereiten Partner zusammenleben, zurzeit überhaupt keine Freiräume haben, „um die Papiere und die Kinder einzupacken und zu gehen“. Im Zweifelsfalle sei der Partner den ganzen Tag zu Hause, arbeite nicht und ziehe auch nicht wie vor der Coronakrise um die Häuser. So erklärt sie sich, dass weder in den Frauen- und Kinderschutzhäusern als auch in den Beratungsstellen zurzeit nicht mehr Frauen um Hilfe bitten. Trotzdem geht sie davon aus, dass die gegenwärtige Situation in Familien zu einem erhöhten Stress und mehr Gewaltbereitschaft führt. Das sei aus Schulferien und Feiertagen etwa rund um Weihnachten und Ostern bekannt, die für gewaltbelastete Familien immer kritisch seien.

Monika Kleine verweist laut „Kölner Stadt-Anzeiger“ auf die Ausnahmesituation bei der Polizei und den Behörden, denen Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz gemeldet werden. „Vieles ging nur online, auch das Aufsuchen der Familien war oft nicht möglich“, sagte sie. „Woher sollten dann die Meldungen kommen?“