Die Familie intensiv wie nie erlebt

Es war Donnerstag, der 4. April. Das weiß die Ladbergerin Christine Tempelmann ganz genau. Die Helios-Klinik, in der ihr Sohn arbeitet, hat bestätigt, dass es zu Corona-Infektionen unter den Beschäftigen gekommen sei. Ein Test in der Belegschaft ergab auch bei ihrem 19-jährigen Sohn ein positives Ergebnis. Erst Zuhause bekommt er Bescheid, verhält sich laut Mutter Christine „vorbildlich“: „Er hat sich alleine in seinem Zimmer aufgehalten und stets Kontakt vermieden“, erzählt sie im Gespräch mit der Redaktion.

Einer Ansteckung der Familie konnte er dadurch nicht verhindern – die war schon erfolgt und nach einem Test durch das Gesundheitsamt des Kreises Steinfurt einige Tage später auch bestätigt worden: Die ganze Familie, vier Personen – alle positiv auf die Krankheit getestet, die die ganze Welt lahm legt.

„Natürlich war das am Anfang ein komisches Gefühl“, gibt Christine Tempelmann zu, sagt aber auch: „Wir haben kaum Symptome gehabt.“ Die beiden Söhne im Haus Tempelmann zeigten außer einem leichten Schnupfen keine Anzeichen, Vater Uwe klagte nur über leichte Halsschmerzen und eine raue Stimme. Die Hausherrin sagt: „Ich habe mich etwas schlapp gefühlt und ein paar Tage lang keinen Geschmack gehabt.“

Summa summarum kein Grund zur Besorgnis, findet sie, vermutet aber auch: „Wer weiß, wie viele Menschen die Krankheit haben und es nicht wissen. Wenn unser Sohn nicht im Krankenhaus arbeiten würde, hätten wir es auch nicht gewusst.“

Direkt nach der bestätigten Infektion mit dem Virus Covid-19 musste der Sohnemann eine Liste mit Namen von Kontaktpersonen der vergangenen Tage ausfüllen: „Das war nur unsere Familie“, sagt Vater Uwe und ergänzt: „Als es klar war, dass wir infiziert sind, wurden wir lediglich gefragt, mit wem wir Kontakt gehabt hätten.“ Da der familieneigene Friseursalon seit einigen Wochen geschlossen hat, die Familie sich stets an Abstandsregeln gehalten und vermehrt in den eigenen vier Wänden aufgehalten habe, seien vom Gesundheitsamt keine weiteren Maßnahmen ungeordnet worden.

Zahlreiche Schreiben vom Kreis und der Gemeinde liegen der Familie nun vor. Unter anderem musste während der 14-tägigen Quarantäne ein Symptom-Tagebuch geführt werden, Fiebermessen stand auf der Tagesordnung. Christine Tempelmann: „Keiner hatte Fieber. Wir sind wirklich sehr gut durch die Zeit gekommen.“

Auch neu: Eine 240 Liter fassende Restmülltonne wurde der Familie von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Uwe Tempelmann erklärt: „Da mussten wir über die Quarantäne-Zeit den gesamten Müll – ob Bio, Plastik oder Papier – entsorgen.“ Nach dem Ende der Quarantäne wurde die Tonne von der Gemeinde wieder abgeholt.

Ebenfalls hilfreich: Die Hilfe von zahlreichen Freunden, Bekannten und Eltern, die etwa die Einkäufe bis vor die Tür gebracht haben. Christine Tempelmann findet, „das hat wirklich wunderbar geklappt, dafür können wir uns nur sehr bedanken“.

Insgesamt sei die Zeit „nie wirklich langweilig“ gewesen. Nachdem die Corona-Erkrankung bei allen Familienmitgliedern nachgewiesen wurde, konnten alle vier wieder an einem Tisch sitzen. Vater Uwe: „Das war natürlich eine Erleichterung.“ Der heimische Garten, ein großer Grill, Sportgeräte und vieles mehr halfen durch die Zeit.

Christine Tempelmann bleibt noch etwas anderes nachhaltig in Erinnerung: „Ich habe meine Familie lange nicht mehr so intensiv erlebt. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir gehen aus der Zeit als Familie sehr gestärkt hervor.“ Das gilt auch für die Eröffnung des Friseursalons, die für Anfang Mai geplant sei.

Um die strengen Auflagen seitens der Bundesregierung weiß Uwe Tempelmann, bereitet sich zurzeit „intensiv vor“. Unter anderem wurden bereits 500 Masken gekauft: „Wir werden bestens und zur kompletten Sicherheit unserer Kunden vorbereitet sein“, versichert er.

Auch die Aufhebung der Quarantäne sei reibungslos verlaufen. Das Gesundheitsamt bestätigte eine „vorläufige Immunität“: „Wie lang diese geht, kann uns leider noch keiner sagen“, so Uwe Tempelmann. In den nächsten Tagen wird er dem Aufruf des Universitätsklinikums Münsters (UKM), Blut zu spenden, folgen. Die UKM sucht derzeit nach Spendern, die Covid-19 überstanden haben.