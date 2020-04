Die Polizei sperrte die Örtlichkeit im Bereich des Kreisverkehrs "Burloer Weg/Unter den Eichen" ab und zog Spezialeinheiten hinzu. Der 43-Jährige war allein und hatte keine Personen in seiner Gewalt. Die Polizei versuchte auf verschiedenen Wegen mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, um die Situation kommunikativ klären zu können. Der 43-Jährige reagierte jedoch nicht.

Mann verletzt sich leicht

Er hatte sich zwischenzeitlich ins Haus zurückgezogen und die Axt im Garten zurückgelassen, so dass die Polizei diese sicherstellen und aus dem

Gefahrenbereich bringen konnte.

Letztlich drangen Polizeibeamte gewaltsam in das Einfamilienhaus ein, wo sich der 43-Jährige in einem Zimmer eingesperrt hatte. Er reagierte weiterhin nicht auf die Kommunikationsversuche, so dass die Beamten sich Zugang zu dem Raum verschafften. Dort überwältigten sie den Mann, der ein großes Messer griffbereit gehalten hatte. Der 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort versorgt wurden. Der Einsatz wurde kurz vor Mitternacht beendet.

Das Ordnungsamt wurde hinzugezogen und der Bocholter in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.