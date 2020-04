Die Bürgerstiftung Lüdinghausen hat eine Solidaritätskampagne zur Stärkung der Innenstadt ins Leben gerufen. In den vergangenen Wochen mussten Händler und Dienstleister aufgrund der Corona-Krise ihre Geschäfte schließen und konnten ihre Kunden nicht wie gewohnt vor Ort bedienen. Ihnen soll die von der Stiftung initiierte Kampagne helfen, die auch Lüdinghausen Marketing und das Rathaus unterstützen.

„Wir möchten, dass die Konsumenten sich nicht daran gewöhnen, Waren und Serviceleistungen ausschließlich im Internet zu bestellen“, erläutert Bernhard Krämer, der Vorsitzende der Bürgerstiftung, den Beweggrund für die Aktion. Denn: „Die Menschen sollen weiter vor Ort einkaufen und unsere schöne Stadt mit Leben füllen“. Ziel sei es, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt so zu steigern, dass die Leute den Alltag wieder genießen. Das gehe jedoch nur bei einer freundlich gestalteten Stadt mit vollen Geschäften, florierender Gastronomie und belebten Sehenswürdigkeiten. „Jeder Einzelne trägt gemeinsam mit vielen anderen durch sein Verhalten zum Erfolg einer Wiederbelebung bei“, betont Krämer.

Diese Botschaft soll nun in Form eines Auto- und Schaufensteraufklebers sichtbar gemacht werden. Der Slogan „Mein Klick* bleibt in Lüdinghausen. Hier lebe ich, hier kaufe ich ein“ sei ein Bekenntnis zu Lüdinghausen sowie Seppenrade und der Wirtschaft vor Ort. Die Aufkleber können bei Lüdinghausen Marketing nach vorheriger Bestellung unter info@luedinghausen-marketing.de oder 0 25 91/ 7 80 08 abgeholt werden. „Wir möchten auch in dem Punkt Anlaufstelle für alle Unternehmen sein, die sich in diesen schwierigen Zeiten mit ihren Fragen selbstverständlich jederzeit an uns wenden können“, ergänzt Stefan Wiemann, Geschäftsführer von Lüdinghausen Marketing.

Bürgermeister Richard Borgmann unterstützt die Kampagne ebenfalls: „Das ist eine tolle Aktion der Bürgerstiftung, die hoffentlich zum Erfolg führt.“ Sein Appell: „Unsere Innenstadt hat sich zuletzt enorm entwickelt und zieht jeden Tag Besucher an. Bitte unterstützen Sie weiter die Wirtschaft vor Ort, kaufen Sie hier ein und gehen Sie hier essen. Nur so können wir erhalten, was uns so sehr ans Herz gewachsen ist.“