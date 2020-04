Jeder für sich und doch gemeinsam

Der Teekottenlauf in Emsdetten und andere Events, für die er sich schon angemeldet hatte – abgesagt. Für den passionierten Läufer Volker Steltenkamp kein Grund, das Laufen einzustellen, im Gegenteil. Draußen unterwegs sein, allein an der frischen Luft trainieren – das verstößt schließlich gegen kein Kontaktverbot. Und der Wert des Sports scheint in diesen Zeiten höher denn je zu sein. Aber die Wettbewerbe fehlen ihm halt.

Wie gerufen kam da die Idee eines virtuellen Marathons – des erste seiner Art. „Über 600 Athleten haben sich weltweit angemeldet. Alle sind zur selben Uhrzeit gestartet“ berichtet Steltenkamp. Er selbst drehte seine Runden durch den Grevener Südosten. Und kam mit der besonderen Situation rein sportlich gesehen erstaunlich gut zurecht: 4 Stunden und 8 Minuten zeigte die Uhr am Ende der 42,1 Kilometer an. „Super zufrieden“ ist er mit der Zeit. „Wenn man bedenkt, dass ich im Vorfeld nicht einen Lauf über 30 Kilometer absolviert habe.“ Solche langen Läufe sind in der Vorbereitung auf einen Marathon eigentlich das A und O.

Vor seinem ersten und bis dato einzigen Marathon – Münster 2018 – nahm sich Steltenkamp drei Monate Zeit für gezieltes Training. Dieses Mal lagen zwischen der Anmeldung dem Start gerade mal drei Wochen. Und doch hat er seinen spontanen Entschluss nicht bereut. „Das war ein tolles Event.“

Das auch und gerade davon lebte, dass es eben unter besonderen Vorzeichen stattfand. Die sonst typische (und motivierende) Atmosphäre an der Laufstrecke fehlte – dafür fühlte man sich als Teil einer besonderen Gemeinschaft. „Man läuft allein, ist aber in Gedanken doch mit den Menschen verbunden. Gerade in der jetzigen Zeit ist das doch grandios.“

Auf Publikum oder Anfeuerung musste Steltenkamp auch nicht gänzlich verzichten. Einige Fans (Familien, Freude, Nachbarn) versammelten sich, unter Einhaltung der Abstandsregeln, um ihn anzufeuern. Manche begleiteten ihn auch ein Stück weit mit dem Fahrrad. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil: die Verpflegungsstation vor der eigenen Haustür. Bei „normalen“ Laufveranstaltungen drängelt sich da bisweilen eine wahre Läufertraube um Wasser, Obst oder Energie-Riegel. Beim virtuellen Marathon musste sich der Grevener mit niemanden die Getränke und Gels teilen, konnte gänzlich ungestört zugreifen – und hatte die Privat-Station zudem alle paar Kilometer wieder vor der Nase.

Ausgerichtet wurde die Veranstaltung von „Marathon Travels“, dahinter steckt die „Marathon-Princess“ Angela, eine Ultra-MartahonLäuferin aus München. „Das war super organisiert. Man bekam eine Startnummer und eine Medaille. Am Vorabend des Laufs gab es sogar eine virtuelle Pasta-Party“, sagt Steltenkamp. Bei diesen Pasta-Partys füllen Langstreckenläufer ihre Kohlenhydratspeicher auf. In diesem Fall lief auch das natürlich anders als gewohnt: Ein Koch bereitete live auf Instagram Sportler-Gerichte zu.

Positiver Nebeneffekt: Durch den virtuellen Marathon (die Teilnahme kostete je Läufer 15 Euro) kam eine Spende in Höhe von 2000 Euro zusammen, die an die WHO fließen soll. Nicht nur, aber auch das motiviert Volker Steltenkamp, dabei zu bleiben. Ob es direkt nochmal ein Marathon sein muss – „mal sehen“, lässt er sich alles offen. Auf jeden Fall steht der nächste Termin für alle, die teilnehmen möchten, schon fest: am 31. Mai ist es wieder soweit. Infos gibt es unter anderem auf den Instagram-Accounts @marathon.princess und @marathon.travels.