Auf einer Maschine aus dem Haus „WF Maschinenbau und Blechformtechnik GmbH und Co. KG“ wird die NASA (National Aeronautics and Space Administration) in den USA bald diverse Versuchsreihen zur Umformbarkeit von verschiedenen Materialien durchführen, die für künftige Weltraummissionen von Relevanz sind. Das teilte das Sendenhorster Unternehmen gestern mit.

Nach einer intensiven Kennenlernphase sei für die NASA letztlich klar gewesen: „Nur die Vertikale Universal-Drückmaschine von WF genügt den hohen Anforderungen der Raketenforscher. WF erhielt den Auftrag zum Bau einer Maschine mit der Bezeichnung „VUD 600-2/4“. Auf dieser Versuchsmaschine sollen ab Ende 2020 Tests zur Umformbarkeit von diversen, weltraumtauglichen Materialien – speziell auch für die ab 2030 geplante Marsmission – durchgeführt werden.

Zahlreiche Spezifikationen und Modifikationen

Die neue Maschine eigne sich für beinahe sämtliche spanlose Metallumformungs-Technologien. Vom Drücken über das Projizieren und Drückwalzen, bis hin zum Einziehen, Bordieren und Profilieren biete sie ein universales, weites Anwendungsspektrum, teilt das Unternehmen mit.

„Bereits vor einiger Zeit haben wir eine Maschinenbaureihe, speziell für Forschungsanwendungen entwickelt“, erklärt eine Sprecherin des Unternehmens. Die Maschine für die NASA basiere grundsätzlich auf dieser Baureihe. Es wurden jedoch zahlreiche Spezifikationen und Modifikationen vorgenommen, um den Kundenbedürfnissen im gesamten Umfang zu entsprechen. „So gesehen ist es also ein Einzelstück“, fügt sie hinzu.

Drei WF-Spezialisten reisen in die USA

Bisher habe die NASA entsprechende Projekte einzeln an unterschiedliche externe Dienstleister vergeben. Nun könne der Kunde flexibel seine eigenen Versuche durchführen, was ihm sowohl aus Geheimhaltungs- als auch aus Kostengründen wesentliche Vorteile biete, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ende dieses Jahres ist geplant, dass drei WF-Spezialisten in die USA reisen und dort innerhalb von acht bis zehn Wochen die Montage und Inbetriebnahme der Maschine übernehmen, die letztlich auf einer Grundfläche von zehn mal zehn Metern und mit einer Gesamthöhe von 7,80 Meter entstehen und ein Gesamtgewicht von circa 70 Tonnen haben wird.

„Wir freuen uns sehr, dass sich die NASA für unsere Technologie entschieden hat und dass WF hiermit einen – wenn auch kleinen – Beitrag zur Realisierung zukünftiger Weltraum-Missionen leisten kann“, so Dr. Bodo Fink, Geschäftsführer von WF.