Parkplatz statt Platz im Parkett

Die Chancen für das Maifest standen schlecht. Seit Längerem. Doch dass, wie berichtet, jetzt auch der Lichterabend ein dunkles Loch im Kulturkalender der Gemeinde Senden hinterlässt, stellte sich erst vor wenigen Tagen heraus – im Nachgang zum Treffen der Ministerpräsidenten am Mittwoch bei Kanzlerin Merkel. Die danach ergangene Regelung für NRW sieht vor, dass keine Großveranstaltungen bis Ende August erlaubt sind.Der Lichterabend hätte vom 29. August um vielleicht eine Woche verschoben werden können. Aber: „Niemand weiß, was dann die ,neue Normalität` konkret bedeutet“, betont das Team des Kulturamtes, dass auch für längerfristige Zeiträume keine Planungssicherheit herrscht.Die Planungen für das Maifest, das am 9. und 10. Mai über die Bühne gehen sollte, waren schon weit gediehen. In das Freiluft-Fest sollte der Rad-Aktionstag des Kreises integriert werden. Es umfasste eine Sternfahrt nach Senden, Fahrrad-Akrobatik, Ökologische Aspekte rund ums Fahrrad und auch eine radelnde Live-Band. Das Programm soll 2021 in Senden zum Tragen kommen. Da das Konzept „eingefroren“ werden könne, tue die Absage nicht so weh