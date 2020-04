Die Überraschung war den Zwillingen anzusehen: Anna und Sofie Pieper haben zu ihrem 18. Geburtstag am vergangenen Freitag ein ganz besonderes Geschenk bekommen – einen eigenen Autokorso. Aus rund 50 Fahrzeugen bildeten ihre Familie, Freunde und Nachbarn eigens für sie einen langen Tross. Die Insassen ließen immer mal wieder die Hupen ertönen, damit das Spektakel auch auffiel. Natürlich durften wegen der Corona-Regeln maximal zwei Leute in einem Wagen gemeinsam unterwegs sein. Doch das tat der Stimmung keinerlei Abbruch. Und die Aktion kam bei den zwei Schwestern hervorragend an.

Freunde hatten die Idee

Die Idee zu diesem Event hatten einige Freunde der nun volljährigen Ondruperinnen. Weil wegen des grassierenden Virus alle geplanten Feierlichkeiten abgeblasen werden mussten, sollte eine Alternative her. Schnell kam der Vorschlag für einen Autokorso. Da der Hof der Familie Pieper über Feldwege erreichbar ist, war das gut machbar, ohne den kompletten Verkehr rund um Seppenrade lahmzulegen.

Via „WhatsApp“ haben die Organisatoren allerlei Leute informiert. Sogar eine Karte, auf der die Strecke eingezeichnet war, hatten sie im Vorfeld rumgeschickt: Alle Teilnehmer wurden gebeten, vom Gasthaus Peters am Kanal über Feldwege zu einem Treffpunkt zu kommen. Von da aus setzte sich die Fahrzeugschlange dann pünktlich um 18 Uhr in Bewegung. Ziel war das Zuhause von Anna und Sofie Pieper. Dort standen die Zwillinge, die von nichts ahnten und unter einem Vorwand nach draußen gelockt worden waren.

Gäste überreichten Blumen und Geschenke

Manch ein Gast hatte ein kleines Präsent oder eine Blume dabei. Selbstverständlich erfolgten alle Gratulationen und Geschenkübergaben unter Einhalten der Abstandsvorschriften.

Auch wenn die Pieper-Mädels sich ihren 18. Geburtstag sicherlich ganz anders vorgestellt hatten: Dieses einmalige wie autoreiche Ereignis werden sie gewiss niemals vergessen.