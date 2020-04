„Wir werden aus der Krise lernen“

Seit Wochen Corona. Das hat auch den Alltag in den Arztpraxen verändert. Beim Interview mit dem Grevener Allgemeinmediziner Dr. Christian Tast trägt auch unser Redaktionsmitglied Günter Benning einen Mundschutz. Sofort beschlägt die Brille.

Ist der Mundschutz ein normales Kleidungsstück geworden?

Tast: Sobald ich Patientenkontakt habe, tragen der Patient und ich Mundschutz.

Wie hat sich seit Beginn der Coronapandemie die Lage in der Praxis geändert?

Tast: Der größte Unterschied ist, dass wir erst mal versuchen, alles telefonisch zu regeln. Diese Information wurde anfangs oft falsch verstanden, da unsere automatische Tür seit ein paar Wochen geschlossen ist und die Leute meinten, die Praxis sei geschlossen. Die Patienten werden in die Praxis gelassen, aber eben erst nach Absprache. Wir haben unsere Sprechzeiten und telefonische Erreichbarkeiten sogar ausgeweitet. Am Telefon ist es ständig eine Nutzen-Risiko-Abwertung, welche Behandlung wirklich durchführbar ist. Bei Verordnungen wie Fußpflege muss dem Patienten erklärt werden, dass der Nutzen teilweise dem Risiko nicht angemessen ist.

Telefonische Beratungen per Videotechnik sind neu für Sie?

Tast: Das ist absolut neu. Ich habe mich gefragt, ob es Sinn macht und habe es mir sehr kompliziert vorgestellt. Aber die Not macht erfinderisch. Es klappt erstaunlich gut, da die Patienten keine besondere App brauchen. Es reicht ein einfaches Smartphone.

Sie schicken dem Patienten Einladungen, er drückt auf „Akzeptieren“ und dann können Sie ihn sehen?

Tast: Sie müssen nur einmal bestätigen, dass auf die Kamera des Handys zugegriffen wird. Es ist doch angenehmer, sein Gegenüber zu sehen. Da auch Diagnosen zum Beispiel für Hautveränderungen gestellt werden können, fühlt man sich als Arzt sicherer.

Sie können den Patienten richtig betrachten?

Tast: Genau. Wenn sich eine Schwellung gebildet hat, kann man gewisse Untersuchungen durchführen. Ich kann dem Patienten sogar sagen, tasten Sie ihre Halslymphknoten ab, das kann ich über das Telefon schlecht beschreiben, über ein Video aber gut zeigen. Das ist eine enorme Erleichterung.

Werden Sie dieses Mittel weiter nutzen?

Tast: Ich denke sowieso, dass wir aus dieser Krise sehr viel lernen werden. Man sollte in der ganz normalen Influenza-Saison Sprechzeiten ausschließlich für Patienten mit grippalen Beschwerden einrichten, in anderen Zeitfenstern für nicht-infektiöse Patienten z.B. mit Blutdruckproblemen, also eine Infektsprechstunde und eine infektfreie Sprechstunde.

Ihre Tür ist geschlossen, die Patienten werden nur hereingelassen wenn sie per Babyphone mit Ihnen gesprochen haben? Das verhindert mögliche Infektionen?

Tast: Auf jeden Fall. Man kann durch die geschlossene Tür schon klären, ob etwa ein Husten vorhanden ist. Wir tauschen uns mit vielen Kollegen aus, jeder hilft dem anderen und gibt Tipps weiter. Die Idee mit dem Babyphone kommt von meinem Kollegen Christoph Held.

Ist durch die Pandemie die Kooperation unter den Ärzten intensiver geworden oder arbeitet man sowieso eng zusammen?

Tast: Mit einigen Kollegen tausche ich mich viel aus und dort ist der Austausch auch intensiver geworden. Am Mittwoch hatten wir eine Telefonkonferenz mit Kollegen aus Münster mit acht Ärzten. Emails und PDFs mit hilfreichen Links werden versendet und Telefonate werden geführt. Das ist deutlich mehr geworden.

Sie hatten heute nur zehn Patienten in der Praxis. Eine Hausarztpraxis braucht auch ihren Umsatz. Ist diese Situation umsatzgefährdend für Sie?

Tast: Das ist noch untertrieben, es wird einen großen Umsatzeinbruch geben. Nichtsdestotrotz gibt es so viele andere Branchen, die viel stärker betroffen sind. Hilfen zu beantragen oder Angestellte in Kurzarbeit zu schicken, ist bei uns noch keine Option gewesen. Aber wir wissen alle nicht, wie lange diese Situation nach anhält und da muss ich mir auch Gedanken machen.

Es ist ja die ganze Branche betroffen. Bestimmte Behandlungen sind zur Zeit zu gefährlich, weil man in Kontakt mit Infizierten kommen könnte. Bestimmte Krankheitsbilder können gar nicht behandelt werden?

Tast: Wir müssen die Pandemie ernst nehmen, dürfen dabei aber nicht aus den Augen verlieren, dass es auch andere schwerwiegende und behandlungsbedürftige Gesundheitsstörungen gibt. Die Patienten sollten nicht Angst haben, eine Praxis zu betreten. Da wir aufgrund der fehlenden Schutzausrüstung Patienten mit Infektzeichen nicht in die Praxis lassen, ist das Ansteckungsrisiko in der Praxis eher gering.

Wird in der Zukunft die Bereitschaft zur Grippeimpfung zunehmen?

Tast: Das wird sicher so sein. Für mich war es immer ein Rätsel, warum die Impfung gegen Lungenentzündung so schlecht angenommen wurde. In den Schlagzeilen wurde auf diese Impfung hingewiesen. Schlagartig stieg jetzt die Anzahl der Impfungen und seit Tagen sind die Impfstoffe vergriffen. Das allgemeine Bewusstsein für Impfungen ist auf jeden Fall durch die Pandemie geschärft.

Haben Sie genug Masken und Handschuhe?

Tast: Von Seiten unserer Bezirksstelle der kassenärztlichen Vereinigung ist es in unserer Region sehr gut gelaufen. Es wurden innerhalb kürzester Zeit viele Dinge auf die Beine gestellt wie Diagnostik- und Behandlungszentren. Wir bekommen regelmäßig ein Telegramm, in dem wir immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Der Punkt, der durch die Presse gegangen ist, dass wir viel zu spät mit Schutzkleidung versorgt wurden, ist jedoch nicht von der Hand zu weisen. Ich habe letzte Woche noch ein Paket bekommen, das reicht aber nicht aus. Wir tragen gerade selbstgenähte Masken von einer Patientin und die Masken, die wir haben, tragen unsere Patienten.

Wie sehen Sie die Entwicklung, kann man, wie bei einer Grippewelle, eine Abschwächung absehen?

Tast: Leider noch lange nicht. Bei der Grippewelle besteht eine Grundimmunität in der Gesamtbevölkerung. Eine Pandemie haben wir noch nicht erlebt, es ist ein neuer Erreger, es ist überhaupt nichts abzusehen. Inwieweit sich die Zahlen durch die bevorstehenden Lockerungen wieder ändern, lässt sich erst in zwei, drei Wochen sagen. In unserer Praxis planen wir von Woche zu Woche oder von Tag zu Tag neu.