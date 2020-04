Gegen vier Uhr in der Früh wurde die Feuerwehr am Mittwoch zu dem Brand eines Schweinestalls am Kiebitzpohl in Telgte gerufen. Nach Informationen der Feuerwehr war der rund 600 Tiere fassende Stall mit circa 200 Schweinen besetzt. Wie viele davon verendet sind, lässt sich noch nicht beziffern, heißt es von der Feuerwehr. Ein Großteil der Schweine sei bei dem Feuer aber lebend aus dem Stall geholt worden, sagte ein Sprecher. Nun müsse mit dem Veterinäramt entschieden werden, „ob noch Tiere erlöst werden“, erklärte er am Morgen.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Das Übergreifen der Flammen auf ein nebenstehendes Wohnhaus wurde verhindert. Gegen 6.40 Uhr war der Brand nach Feuerwehrangaben unter Kontrolle. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Nahe des betroffenen Hofs gelegene B 51 zwischen Telgte und Münster wurde im Zuge der Löscharbeiten zeitweise komplett gesperrt. Derzeit wird der Verkehr aus Richtung Münster laut Polizei an der Straße "Am Jägerhaus" umgeleitet, der Verkehr aus Richtung Telgte wird einspurig an dem Einsatzort vorbeigeführt.