Gut zwei Monate ist es her, dass bei der Explosion in einem Wohnhaus am Dorfteich ein Lienener Feuerwehrmann getötet und mehrere Kameraden verletzt wurden. Im Schatten der Corona-Krise ist es in den vergangenen Wochen ziemlich ruhig geworden um dieses Unglück.

„Ruhig ja, aber wir ermitteln weiter. Das sind wir allein schon den Angehörigen des getöteten Feuerwehrmannes schuldig“, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt jetzt auf Anfrage der WN. Die Ermittlungen gestaltetem sich zwar schwierig, aber man sei „noch nicht am Ende“.

Nach der Explosion hatten die Einsatzkräfte eine Gasflasche und später auch noch eine Kerze gefunden. Außerdem sicherten sie an der Gasflasche und am Tatort Spuren, darunter DNA-Material. Um die Arbeit der Mordkommission nicht zu gefährden, wollte sich Botzenhardt zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter zum Stand der Ermittlungen oder zu einem möglichen Motiv äußern.

Gute Nachrichten gibt es indes von den drei Kameraden, die bei dem Unglück verletzt wurden und mehrere Wochen stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten. Gemeindebrandinspektor Eckhard Ehmann: „Alle sind aus dem Krankenhaus entlassen und werden körperlich wohl keine Folgeschäden davontragen.“ Gleichwohl werden die Erlebnisse sie weiterhin begleiten. „Sie müssen jetzt lernen, damit umzugehen.“ Nach Ehmanns Aussage war die Truppe gerade wieder gefestigt, „da brach Corona über uns herein“. Da zurzeit keine Dienstabende stattfinden, sei es schwierig, das Erlebte weiterhin in gemeinsamen Gesprächen aufzuarbeiten.

Nach WN-Informationen gibt es Gutachter, die eine Sanierung des Unglückshauses für möglich und wirtschaftlich halten. Dazu gestern Daniel Püttcher, Allgemeiner Vertreter von Bürgermeister Arne Strietelmeier: „Wir sind diesbezüglich in Gesprächen. Grundsätzlich wäre ein Erhalt des Gebäudes mit Rücksicht auf die Feuerwehrleute nicht im Sinne der Verwaltung. Da sind zu viele Emotionen mit verbunden.“ Es wäre besser, wenn das Haus abgerissen und etwas Neues entstehen würde. Letztendlich sei das aber Sache des Eigentümers und der Versicherung.