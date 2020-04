Voraussichtlich im Spätherbst wird es im Zusammenhang mit dem Vierfachmord in Enschede zum Prozess vor dem Gericht in Almelo kommen. Das wurde am Dienstag im Rahmen einer Sitzung des Gerichts deutlich, bei der es um Verfahrensfragen ging. An der Sitzung, die nach Angaben der Zeitung Tubantia als Videokonferenz stattfand, nahmen die der Tat verdächtigen Camil A. (57) sowie seine Söhne Dejan (32) und Denis (30) nicht teil, wohl aber ihre Anwälte.

Alle drei werden beschuldigt, am 13. November 2018 vier Männer im Alter von 27 bis 62 Jahren in einem Geschäft in Enschede erschossen zu haben. 13 Tage nach der Tat wurden Camil A. und sein Sohn Dejan festgenommen, einen Tag später wurde auch Denis aufgegriffen. Seitdem sitzen alle drei Beschuldigten in Untersuchungshaft. Ursprünglich war der Prozessbeginn für diesen Dienstag geplant, dieser Terminplan scheiterte allerdings wegen der Corona-Krise.

Unter den gegebenen Umständen wäre es nämlich nicht möglich gewesen, dass die Hinterbliebenen der Getöteten an der Verhandlung hätten teilnehmen können.

Für den 3. Juli ist jetzt eine weitere Sitzung zur Absprache über Verfahrensfragen vorgesehen. Nach Angaben seines Anwalts leide Denis im Gefängnis. Er mache sich wegen der Corona-Krise Sorgen um seine Gesundheit.