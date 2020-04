Noch bis zum 27. April (Montag) will die Deutsche Glasfaser GmbH ihre Nachfragebündelung in der Gemeinde Nottuln durchführen. Von der angepeilten Mindestteilnahmequote von 40 Prozent aller Haushalte für einen wirtschaftlichen Glasfaserausbau ist das Unternehmen in einigen Ortsteilen aber noch ein ganzes Stück entfernt.

Im Ortsteil Nottuln haben bislang 16 Prozent der Haushalte einen Vertrag für einen Glasfaseranschluss abgeschlossen, berichtet Dennis Slobodian, Referent Unternehmenskommunikation bei der Deutschen Glasfaser GmbH, auf WN-Anfrage. Im Ortsteil Appelhülsen liegt die Quote aktuell bei 18 Prozent. Führend sind die kleineren Ortsteile: In Schapdetten beträgt die Quote derzeit 30 Prozent, in Darup sogar 33 Prozent.

Das Unternehmen rechnet damit, dass bis zum Stichtag in zweieinhalb Wochen noch zahlreiche Haushalte sich melden werden. „Erfahrungsgemäß kommt dann noch mal ein großer Schwung von Anfragen. Gerade jetzt in der Corona-Krise steigt das Bewusstsein dafür, wie wichtig ein Internetanschluss mit großer Bandbreite ist“, betont Dennis Slobodian.

Wegen der Corona-Krise habe man das Beratungsbüro in der Hagenstaße in Nottuln schließen müssen. Dafür verzeichne man nun eine wachsende Nachfrage bei der telefonischen Beratung. Speziell für die Nachfragebündelung in der Gemeinde Nottuln habe man die Telefonnummer 0 28 61/ 8 13 34 20 geschaltet, unter der sich die Bürger umfassend beraten lassen können. Ebenfalls genutzt werde die Möglichkeit, online über die Homepage (www.deutsche-glasfaser.de) einen Vertrag abzuschließen.