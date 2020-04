32-Jähriger will Bürgermeister in Heek werden

Heek -

Der Name kursierte bereits in der Dinkelgemeinde, nun ist es amtlich: Ein 32-Jähriger möchte am 13. September zu Heeks neuem Bürgermeister gewählt werden. Die Mitglieder der örtlichen CDU erfuhren es in dieser Woche per Post, gegenüber der Redaktion bekräftigte der Kandidat seinen Wunsch.