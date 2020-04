Viele Frühblüher seien nun im Wald, vom Veilchen über Scharbockskraut bis hin zum Buschwindröschen. „Wenn die auftauchen ist es das Zeichen, dass die Winterzeit vorbei ist. Sie bilden eine wichtige Nahrung für die Tiere.“

Gerade für die Tiere geht es jetzt richtig los und die Frühlingsgefühle sorgen für reichlich Nachwuchs. Die jungen Hasen sind schon zum Teil seit Anfang Februar auf der Welt, aber die meisten Vögel arbeiten derzeit an ihren Nestern. „Zu Hause habe ich ein Turmfalkenpärchen, das schon Eier gelegt hat“, berichtet Sievers. Die Greifvögel sind derzeit aktiv und nutzen oft ihren alten Horst, der nur eine Renovierung erhält.

Natürlich legen auch die Meisen los, die ja ein wahrer Hoffnungsträger im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner sind. „Den gab es schon immer, aber wir müssen uns nun mit ihm abfinden“, befürchtet Sievers. Die Meisen fressen die Raupen nur in den ersten beiden Phasen, so lange die noch keine Haare haben. „Der Kuckuck frisst auch die behaarten Raupen.“ Dass sich der EPS so ausgebreitet hat, liege am Klimawandel. Im Wald sei er dennoch seltener anzutreffen, denn der EPS liebe die Wärme und suche sich deshalb Bäume aus, die in der Sonne stehen. Auch der Borkenkäfer werde als Plage bestehen bleiben. „Die Fichte wird nach und nach verschwinden, aber auch die Buche leidet unter der Trockenheit“, weiß Sievers.

Zu einer Plage könnten auch Steinmarder und Waschbären werden, die sich in der Nähe des Menschen wohlfühlen. „Selbst in Sassenberg sind Waschbären unterwegs. Im Kreis Warendorf sind in 2019 allein 1000 Waschbären getötet worden.“ Dabei gehörten diese Tiere gar nicht hier hin, sondern nach Nordamerika.

Im Wald lebt auch das Rehwild, das im Winter in Notgemeinschaften – der Jäger nennt sie Sprung – zusammenlebt, um besser über den Winter zu kommen. Jetzt im April setzen die Ricken ihre Kitze ab, und nach und nach werden die Rehe wieder zu Einzelgängern.

So schön anzusehen das Rehwild auch ist, so verursacht es doch gewaltige Schäden am Wald. „Darum wird ab 2020 für die nächsten fünf Jahre die Jagdsaison um einen Monat auf den 1. April vorgezogen“, berichtet der Jäger. Dann dürften Rehböcke und Schmalwild geschossen werden. Als Schmalwild werden die jungen Rehe bezeichnet, die vor einem Jahr zur Welt gekommen sind. „Die Jagd beginnt früher, um den Wald zu schützen. Die jungen Bäume werden geäst und sterben ab“, sagt Sievers. Aber es müssten Millionen von neuen Bäumen wachsen, und die müssten geschützt werden.

Ein weiterer Grund sei, dass die Population des Rehwildes sehr hoch ist. Im Vorjahr seien 4500 Rehe geschossen worden, aber auch 1300 bei Verkehrsunfällen gestorben. „Das ist eine immens hohe Zahl, und das muss nicht sein.“