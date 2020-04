Dachstuhlbrand auf einen Bauernhof an der Altenberger Straße

Laer -

Zu einem Dachstuhlbrand auf einem Bauernhof in Laer waren gleich mehrere Feuerwehren auch aus umliegenden Gemeinden am Montagmittag ausgerückt. Die beiden in dem Gebäude befindlichen Wohnungen konnten die Einsatzkräfte nicht mehr retten. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Altenberger Straße war zeitweise gesperrt.