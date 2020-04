Die Polizei bittet nach einer Serie von Sachbeschädigung um Mithilfe. In der Nacht zu Sonntag war ein bisher unbekannter Täter in Wohngebieten unterwegs und hat Reifen an geparkten Fahrzeugen – vermutlich mit einem Messer – zerstochen. Bisher bekannt geworden sind mehr als 30 Taten auf den Straßen Postkamp, Kastanienweg, Lerchenweg, Bergamtsstraße und Auf der Geist.

Die Polizei fragt nun: Wer hat in der Nacht verdächtige Personen im Stadtgebiet, insbesondere auf den genannten Straßen, beobachtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache unter der Telefonnummer 96 50 entgegen.