Mit Nadel und Faden gegen das Coronavirus

„Es macht süchtig und Spaß zu nähen. Wir können helfen – und die weißen Laken von der Aussteuer sinnvoll nutzen“, war aus Reihen der Seppenrader Landfrauen zu hören. Die engagierten Damen haben – jede für sich im „Home-Office“ – Mund-Nasen- und Behelfs-Masken genäht, um damit Mitmenschen während der Corona-Krise zu unterstützen.

Unter dem Motto „Miteinander – Füreinander, Landfrauen nähen für Landfrauen“ tauschten sie über ihre „WhatsApp“-Gruppe allerhand Tipps aus. Außerdem verteilten sie das vorhandene wie erforderliche Material – Stoffe, Draht, Bänder – untereinander.

600 Masken haben die Landfrauen bereits gespendet

Rund 600 Mund-Nasen-Masken konnten in dieser Woche so schon angefertigt, eingesammelt und gespendet werden. Über einen Karton mit Masken, Plätzchen und Schokolade freute sich das Team der Kinderklinik in Datteln.

Andrea Voss, deren Aktion „Helden-Camper“ während der jüngsten Mitgliederversammlung der Landfrauen finanziell unterstützt worden ist, erhielt weitere Masken. Zusätzlich gingen einige Exemplare an das Altenheim in Hiddingsel. Und auch der ambulante Pflegedienst der BHD-Sozialstation ist nun mit den genähten Schutzutensilien ausgestattet.

Nächste Sammelaktion geht in der kommenden Woche über die Bühne

Im Blumengeschäft von Tanja Funhoff mitten im Rosendorf können die Masken zudem gegen eine Spende für das Kinderpalliativzentrum in Datteln gekauft werden. In der kommenden Woche starten die Landfrauen ihre nächste Sammelaktion, kündigen sie an. Und bis dahin rattern überall die Nähmaschinen.