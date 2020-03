Schöppingen -

Auf dem Parkplatz der Shopware AG herrscht gähnende Leere. Es sieht so aus, als stünde der Betrieb in der Corona-Zeit still. Doch dem ist nicht so. Der Hauptunterschied zu sonst ist: Die rund 200 Mitarbeiter des Software-Herstellers arbeiten momentan von zu Hause aus.