Eine unfassbare Sauerei haben unbekannte Müllentsorger am Container-Standort am Sportplatz Schöneflieth veranstaltet. Vor dem großen Papier-Container wurde jede Menge Papier, aber auch große Mengen „normaler“ Abfall entsorgt. Der Papier-Container wird im übrigen heute abgeholt und die Sauerei beseitigt. Und genau deshalb haben irgendwelche Zeitgenossen vermutlich noch mal alles an Papier und Pappe dorthin gebracht, was sie finden konnten. Unglaublich: Selbst Papiersäcke, die ja jeden Monat von der Firma Reiling an der Haustür abgeholt werden, haben die illegalen Entsorger zur Schöneflieth geschleppt.