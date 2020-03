Am Montagmorgen ist nach Angaben der Polizei in Bielefeld der Fahrer eines Mercedes Sprinter im Bereich der Innenstadt an einer Unfallstelle verstorben. Nach ersten Erkenntnissen der ermittelnden Beamten soll der Fahrer einen medizinischen Notfall erlitten haben und war daraufhin wohl mit seinem Lieferwagen gegen einen Ampelmast gestoßen.

Gegen 8 Uhr war der 55-jährige Fahrer aus Telgte mit seinem Transporter in Richtung der Eckendorfer Straße unterwegs. Er prallte mit der Fahrzeugfront des Düsseldorfer Sprinters gegen den Ampelmast der Mittelinsel. Das Fahrzeug blieb mit laufendem Motor an der Unfallstelle stehen. Streifenbeamte trafen zeitgleich mit Rettungssanitätern an dem Fahrzeug ein und fanden den 55-Jährigen leblos am Lenkrad.

Obwohl die Rettungssanitäter eine Reanimation des Fahrers durchführten, konnte eine Notärztin im Anschluss nur den Tod des Mannes feststellen, heißt es im Polizeibericht der Bielefelder Beamten. „Nach dem bisherigen Erkenntnisstand verlor der 55-Jährige wegen eines internistischen Notfalls die Kontrolle über den Transporter und stieß gegen den Ampelmast“, schreibt die Polizei.

Der Sprinter wurde von einem Abschleppfahrzeug abtransportiert. Für den Unfallhergang sind der Polizei keine Zeugen bekannt. Ein 66-jähriger Mann aus Spenge hatte den beschädigten Sprinter stehend an dem Ampelmast entdeckt und die Polizei verständigt.