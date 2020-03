Der Künstler als Gesamtkunstwerk

Als junger Mann erklärte er sein Leben zur Kunst, seither hat Timm Ulrichs Hunderte Ideen entwickelt und umgesetzt: Grafiken, Fotografien Performances, Videos, Skulpturen – oft geistreich, verblüffend, grotesk und witzig. Mit Ausstellungen in Berlin, Kassel, Celle und Worpswede sollte sein 80. Geburtstag am 31. März gefeiert werden, doch jetzt sind die Museen dicht. Timm Ulrichs nimmt die Situation gelassen. „Ich habe die letzten Jahre des Krieges erlebt, das war dramatischer und schlimmer“, meint der emeritierte Professor der Kunstakademie Münster. Zurzeit lebt er bei seiner Frau in Berlin. In seiner Wohnung in Hannover hat er keine Küche, vor der Corona-Krise ging er dort täglich zum Essen in sein Stammcafé.

Sein Tagesablauf habe sich aber nicht dramatisch geändert, erzählt Ulrichs am Telefon. Fünf bis sieben Stunden täglich habe er schon vor den Ausgangsbeschränkungen „locker“ gelesen, von morgens im Bett an. „Home-Office ist das Modewort geworden, ich könnte auch Bed-Office sagen.“ Derzeit telefoniert der Künstler außerdem viel, um abzustimmen, wie es mit seinen Ausstellungen weitergeht. Angst um seine eigene Gesundheit hat er nicht: „Ich habe das Leben auch vor der Corona-Epidemie stets als im Risikomodus befindlich gesehen. Ich habe es schon immer so empfunden, dass wir auf einem Vulkan tanzen.“

Auf sein rechtes Augenlid ließ Ulrichs Anfang der 1960er Jahre die Worte „The End“ tätowieren – als Abspann für seinen Tod und den gleichzeitig letzten Film. Er ließ seinen eigenen Grabstein meißeln und rannte nackt als „menschlicher Blitzableiter“ mit einer fünf Meter langen Metallstange auf einem Feld herum. Aus Beton-Abgüssen seines eigenen Schädels schuf er ein „Kopfsteinpflaster“. Auf der Kunstmesse in Köln posierte er mit Sonnenbrille, Blindenstock und einem Schild mit der Aufschrift: „Ich kann keine Kunst mehr sehen!“

Als Guillaume Bijl 2007 im Rahmen der Skulptur-Projekte seine „Archäologische Stätte“ am Aasee präsentierte – aus etlichen Metern Tiefe ragte ein Kirchturm hervor –, kam Timm Ulrichs eines Tages aufgeregt in unsere Redaktion und verwies auf sein Projekt „Versunkenes Dorf“ in Fröttmaning bei München, wo eine Kirche halb verschüttet aus einem Berg hervorragt. Ulrichs reklamierte Idee und Inspiration für sich.

Die Masse und Vielfältigkeit von Ulrichs Einfällen suche ihresgleichen, lobte die Jury des mit 12 000 Euro dotierten Käthe-Kollwitz-Preises, den der Autodidakt mit abgebrochenem Architekturstudium in diesem Januar erhielt. Ulrichs selbst kokettiert damit, dass andere Künstler seiner Generation berühmt und reich wurden, während er leider nicht über die „zweite Liga“ hinausgekommen sei.