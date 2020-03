Paul Cullen: „Mehr Chemikalien – mehr Tests“

Bei Ihnen ist gerade viel los. Wissen Sie noch, wohin mit der Arbeit?

Paul Cullen: Wir arbeiten in einem Dreischicht-System. Wir fangen morgens früh an und arbeiten bis spät nachts. An einigen Tagen haben wir von 4 bis 22 Uhr gearbeitet. Das habe ich ein bisschen zurückfahren können. Wir müssen die Last von den Mitarbeiterinnen nehmen, damit sie verschnaufen können. Wir wissen ja nicht, wie lange die Krise anhält. Sie können nicht tagelang 220 Stundenkilometer fahren.

Sie besitzen einen Roboter, der einen Großteil der Arbeit erledigen könnte, aber nicht in Betrieb ist. Warum nicht?

Cullen: Wir haben die Chemikalien nicht, die wir für den Automaten brauchen. Wir überlegen nun, Kartuschen zu verwenden, die uns der Hersteller zur Verfügung gestellt hat. Die sind wie Patronen, die wir selbst mit unseren eigenen Chemikalien befüllen. So können wir das Gerät doch in Betrieb nehmen. Damit fangen wir jetzt an. Glücklicherweise haben wir von einem kleineren Lieferanten aus Hamburg weitere Chemikalien bekommen, so dass wir die Testungen derzeit aufrechterhalten können. Allerdings nur im manuellen Betrieb. Ich möchte das automatisieren – nicht nur, um die Kapazität zu erhöhen, sondern auch, um die Mitarbeiter zu entlasten.

Was hindert Sie denn daran, sich die nötigen Chemikalien zu besorgen?

Cullen: Wir haben weltweit einen Reagenzienmangel (Anmerkung der Redaktion: Als Reagenzien werden die Chemikalien bezeichnet, die in Laboren verwandt werden.) Die anderen Länder haben nicht so eine gut ausgebaute Labor-Infrastruktur wie wir in Deutschland. Die bauen das jetzt erst auf. Darum gibt es einen weltweiten Wettlauf um die Chemikalien.

Wo kommen diese Reagenzien denn her? Aus China?

Cullen: Aus Mannheim und teilweise aus den Vereinigten Staaten.

Bei denen aus den USA sehe ich schwarz.

Cullen: Mich würde extrem wundern (lacht), wenn ein Schiff aus Amerika käme. Das halte ich für unwahrscheinlich. Wir setzen natürlich auf die deutsche Produktion. Das sind enge Partner.

Sind denn die Chemikalien, die Ihr Roboter benutzt, andere als die, die ihre Mitarbeiter verwenden?

Cullen: Ja. Das sind hochkomplexe Systeme. Wenn man so will, sind das Chemikalien-Cocktails, die genau aufeinander abgestimmt werden müssen. Das ist eine Wissenschaft für sich.

Wie gut fühlen Sie sich von der Politik unterstützt?

Cullen: Ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche eine Zuteilung für Deutschland bekommen. Wir werden dann auch Chemikalien bekommen. Das ist meine Hoffnung. Für uns gilt: Germany first.

Sie sind Ire, oder?

Cullen: Ja, aber ich lebe sehr gerne hier. Deutschland ist inzwischen meine Heimat. Wir müssen jetzt für unsere Leute sorgen. Das ist unsere Verantwortung. Ich hatte am Samstag eine Anfrage ans Bundesgesundheitsministerium geschickt und innerhalb von 15 Minuten eine Antwort bekommen. Das System funktioniert also. Wir haben hier einen kurzen Draht. Die Ärzteschaft hier ist wirklich gut aufgestellt. Der Zusammenhalt – ich möchte jetzt nicht sentimental werden – ist fast familiär. Das führt dazu, dass wir sehr kurze Kommunikationswege haben.

Was würden Sie vor der nächsten Krise anders machen?

Cullen: Uns ist bewusst geworden, dass wir für ganz wichtige Produkte nur wenige Schlüssellieferanten haben. Wenn diese Krise ein Gutes hat, dann die Erkenntnis, dass man über die Robustheit dieser Liefersituation nachdenkt. Wir haben Gott sei Dank drei verschiedene Plattformen in unserem Labor, auf denen wir diesen Test machen können. Sonst könnten wir überhaupt nicht messen. Wenn wir nur diesen Roboter hätten, dann stünden wir auf dem Schlauch.

Was würde passieren, wenn ich mit einem selbst vorgenommenen Abstrich bei Ihnen aufkreuzen würde?

Cullen: Das wollen wir überhaupt nicht. Wir brauchen unsere Kapazitäten für die Tests, die die Ärzte draußen vorsortieren.

Was heißt das?

Cullen: Erkrankte im Krankenhaus müssen als erstes getestet werden. Dann muss man die Ärzte und Schwestern testen, die an der Versorgung dieser Patienten beteiligt sind und die Symptome zeigen. Ebenso gilt dies für symptomatische Kolleginnen und Kollegen in der ambulanten Versorgung. Schließlich muss die Versorgung gesichert sein. Das ist die Prio-1-Gruppe. Prio 2 sind Patienten mit Symptomen in niedergelassenen Praxen, die gar nicht erst in die Krankenhäuser kommen sollen. Und wenn wir dann noch Kapazität übrig haben, können wir anfangen, Patienten zu testen, die nicht ganz krank sind. Abgesehen davon wäre es irgendwann mal eine gute Idee, eine Querschnittsuntersuchung in der Bevölkerung zu machen, damit wir ein Bild bekommen, wie weit verbreitet das Virus überhaupt ist. Aber im Moment ist das ein Luxusproblem. Zurzeit müssen wir dafür sorgen, dass wir die Krankenversorgung aufrechterhalten.

Wie lange dauert denn zurzeit die Prüfung?

Cullen: Die Schwerkranken bekommen ein Ergebnis in 24 Stunden. Wenn jemand zur Prio 3 gehört, muss er vielleicht 48 Stunden warten. Aber das ist das Limit. Niemand im Münsterland, der von uns versorgt worden ist, muss länger als 48 Stunden auf sein Testergebnis warten.

Wie viel Tests können Sie pro Tag leisten?

Cullen: Wir haben an einem Tag 1400 Tests abgeliefert. Das ist auf Dauer unrealistisch. Wir können 650 bis 700 Tests machen. Wenn wir diesen Roboter dazubekämen, dann kämen 400 bis 500 dazu und wir könnten die Messkriterien ein wenig lockern. Dann könnte man sich Gedanken machen, nicht ganz zu streng zu sein, wen man testet. Nur in dieser Situation müssen wir uns auf die Kranken konzentrieren. Es wäre nicht schlecht, wenn wir weniger restriktiv testen könnten.