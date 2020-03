Bei Schnupfen bitte keinen Abstrich

Noch muss in den Christophorus-Kliniken kein an Corona erkrankter Patient behandelt werden – aber Prof. Dr. Lutz von Müller hat ein anderes Problem: „Das Labor in Coesfeld stellt gerade zusammen mit allen Laboratorien in der Gegend fest, dass unfassbare Mengen an Abstrichen eingeschickt werden und zur Überlastung aller Laborkapazitäten führen“, berichtet der Chefarzt und Leiter des Instituts für Labormedizin, Mikrobiologie und Hygiene. „Dadurch können auch Verzögerungen in der Testung von Schwerkranken entstehen, die im Moment eine schnellstmögliche Rückmeldung benötigen.“

Von Müller betont, dass die Untersuchung von Gesunden keinen Sinn mache, auch wenn sie nachweislich Kontakt zu einem Infizierten hatten. „Es ist wichtig, dass sich Kontaktpersonen frühzeitig testen lassen, sobald Krankheitssymptome auftreten, nicht vorher“, redet von Müller Klartext und appelliert auch an die Hausärzte, bei denen sich besorgte Menschen melden. Er hat Verständnis dafür, dass große Verunsicherung besteht. „Testungen sollten aber nur erfolgen, wenn ein begründeter Verdacht naheliegt, der durch Kriterien des Robert-Koch-Instituts festgelegt ist.“ Von Müller wird deutlich: „Nicht jeder Schnupfen und jede Unpässlichkeit muss mit einem Abstrich abgeklärt werden. Bei einfachen grippalen Infekten gilt: Zu Hause bleiben, Tee trinken und schnell wieder gesund werden.“

Grundsätzlich rüsten sich die Christophorus-Kliniken aktuell für die möglicherweise bevorstehenden Herausforderungen der Corona-Krise. Alle planbaren Operationen, die nicht in den nächsten Tagen medizinisch erforderlich sind, werden abgesagt. So sollen Intensiv-Betten und Beatmungsgeräte für die Behandlung schwer kranker Corona-Patienten frei gehalten werden – an allen drei Standorten.

Wie groß die Kapazitäten genau sind und wie viele Patienten im Extremfall behandelt werden können, sagt von Müller nicht. In Coesfeld und Dülmen stünden Isolierstationen zur Verfügung, angesichts der drei Standorte könnten Patienten gegebenenfalls verlegt werden. „Es gibt je nach Versorgungsbedarf verschiedene Stufen und Szenarien, um Kapazitäten zu erweitern“, hält sich von Müller bedeckt. Sichergestellt sei aber, dass mit Corona infizierte und nicht-infizierte Patienten getrennt versorgt würden.

Für die Mitarbeiter haben Info-Versammlungen stattgefunden, sie werden über eine App laufend mit Neuigkeiten versorgt. Von Müller: „Wir bereiten konkret Situationen vor.“