Flamingos kehren ins Münsterland zurück

Im Zwillbrocker Venn unmittelbar an der Grenze zu den Niederlanden herrscht wieder rosa Leben. Nach der Trockenheit der vergangenen beiden Sommer war der See rund um die Insel verschwunden, auf der die Flamingos brüten. Füchse konnten so ihre Eier klauen, gleichzeitig war ihre Nahrungsquelle mehr oder weniger verdampft.

Doch der Regen der vergangenen Wochen lässt die Verantwortlichen der Biologischen Station in Vreden (Kreis Borken) durchatmen: „Die Flamingos sind wieder da“, sagt Elke Happe, stellvertretende Geschäftsführerin. Und freut sich, denn die Vögel beweisen auch: „Es wird Frühling.“

Zurzeit sind rund 40 Tiere da, in den vergangenen Jahren waren es rund 70. Bis Ende März werden weitere Tiere aus ihrem Winterquartier an der niederländischen Nordseeküste zurückkehren und ihre Zahl im Kreis Borken weiter steigen. Da die Brutzeit noch nicht angefangen hat, ist auf der Insel noch ein Kommen und Gehen. Einige Flamingos machen auf der Suche nach Futter noch Ausflüge in flache Gewässer nach Holland oder in die Umgebung, werden aber in den nächsten Tagen wieder eintrudeln. Sie kommen damit zurzeit deutlich weiter rum als viele Menschen.

Dass sich die Vögel wieder in Zwillbrock niedergelassen haben, hat mehrere Gründe. Der Wasserstand ist „erfreulich gestiegen“, wie Happe sagt. Im Herbst hätte man dort einen guten Meter tief graben müssen, um auf Wasser zu stoßen. „Der Wasserstand ist besser als im vergangenen Frühjahr“, sagt sie, „könnte aber ruhig noch höher sein.“ Denn: „Wenn wir wieder so einen trockenen Sommer bekommen, wird es trotzdem knapp.“

Im Auftrag der Biologischen Station haben Bulldozer schon mal einen zehn Meter breiten und rund 700 Meter langen Graben um die Insel gezogen. Der soll nicht nur nasse Flamingo-Füße sicherstellen, sondern auch, dass selbst bei Trockenheit keine Fressfeinde der Flamingos mehr auf die Insel kommen können. Ein Zaun soll dafür sorgen, dass mögliche Eierdiebe bei Trockenheit nicht wieder so ein leichtes Spiel haben.

Über die Frage, ob und – wenn ja – wie der See in Zukunft entschlammt werden soll, ist die Biologische Station mit der Bezirksregierung und dem Kreis Borken in ersten Gesprächen. Im Herbst hatte die Biologische Station noch dafür plädiert, so viel Erde wegzuschieben, dass das Wasser wieder zum Vorschein kommt.

Jetzt sieht es erst mal nach einer ganz normalen Brutsaison aus.

Trotz Corona-Zeiten kann das Zwillbrocker Venn zurzeit besucht werden. „Wer neugierig ist, kann uns gerne besuchen kommen“, sagt Elke Happe. Allerdings könnte es auf den Aussichtskanzeln und Türmen eng werden. Darum sollten alle Besucher auf die nötigen Abstände achten und nicht zu viele gleichzeitig die Aussichtsplattformen betreten.