Fachwerkhaus komplett abgebrannt

Großeinsatz für die Ahlener Feuerwehr und umliegende Löschzüge am Donnerstagabend: Der ehemalige Hof Holtrup an der Münsterstraße brannte komplett ab. Über 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, doch der Fachwerkbau stand bereits bei ihrem Eintreffen im Vollbrand. Die Straße zwischen Tönnishäuschen und Vorhelm blieb über Stunden unpassierbar. Benachbarte Gebäude, in denen unter anderem ein Motorradclub sein Domizil hat, konnten durch schnelles Eingreifen der Brandbekämpfer gehalten werden.