Schützen geben trotz Corona nicht klein bei

Irgendwie haben es die Prinzen-Schützen in Steinfurt-Borghorst seit 1823 immer geschafft. Im Ersten Weltkrieg und auch im Zweiten, als die Nazis die alte Tradition verboten hatten und die furchtlosen Schützen ihre kostbare Messinglaterne von Tüchern verhüllt am Ostersonntag über geheime Wege zur Nikomedes­kirche trugen. „Darum wollen wir auch vor dem Coronavirus nicht klein beigeben“, sagt Prinzen-Vorsitzender Kai Laukemper. Schließlich würden die Schützen dann auch Gefahr laufen, ihre Laterne zu verlieren . . .

Warum die Prinzen das Gelübde vor 197 Jahren abgelegt haben, niemand weiß es so genau. Fest steht aber, dass sie sich selbst verpflichtet haben, die Laterne an ihren Spender zurückzugeben, falls der Gang am Ostersonntag einmal nicht stattfinden sollte. Gestiftet hat den Messingleuchter das Burgsteinfurter Fürstenhaus, namentlich Fürst Alexius zu Bentheim und Steinfurt.

Hauptmann und Fahnenträger mit gehörigem Abstand

Zu damaligen Zeiten ein bemerkenswertes Zeichen für die Ökumene: Das Fürstenhaus in Burgsteinfurt ist seit jeher evangelisch, die Prinzen, und mit ihnen der ganze Stadtteil Borghorst, streng katholisch. Die engen Verbindungen zum Fürstenhaus halten bis heute an. Fürst Christian ist Ehrenmitglied des Vereins und hat beim letzten Jubiläum noch eine Fahne gestiftet.

Also wollen sie auch in diesem Jahr losziehen. Allerdings wird der Marsch von der Vereinsgaststätte Lindenhof bis zur Kirche dieses Mal nicht von einem großen Schützentross begleitet, sondern nur der Vorsitzende, der amtierende König, der die Laterne nach den alten Regularien immer trägt, der Hauptmann und ein Fahnenträger sollen sich am Abend des Ostersonntags – mit gehörigem Abstand zueinander – auf den Weg durch die Innenstadt machen. „Vielleicht können uns die Bürger unterstützen und in den Fenstern entlang unserer Route eine Kerze ins Fenster stellen“, hofft Kai Laukemper auf eine dem Virus geschuldeten stillen Anteilnahme.

Kürzere Kerzen

In der Kirche wird es keine Messe geben. Die vierköpfige Prozession soll aber auf dem Vorplatz vom Pfarrer empfangen werden, der mit den Schützen die drei Vaterunser spricht, wie es die Emmausgang-Tradition fordert.

Der Emmausgang endet in der Vereinsgaststätte. Dort warten die Mitglieder, bis die letzte der drei Kerzen erloschen ist. Das soll auch am 12. April so sein. Allerdings werden sich die Prinzen privat treffen. „Und wir nehmen kürzere Kerzen, die nicht so lange brennen“, sagt Vorsitzender Laukemper.