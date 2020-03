„Keine Empfehlungen, sondern Anweisungen!“

Viele Warendorfer glauben offenbar an eine Art bequemen dritten Weg im Umgang mit Corona: zwischen den harten Maßnahmen in Italien und der riskanten Strategie in Großbritannien. Wer jetzt noch ohne triftigen Grund unter Menschen ist, schadet allen. Unverständlich, dass am Mittwochmorgen Geschäfte und Restaurants noch geöffnet waren, mittags dann einige aber doch schlossen. Ab Donnerstag müssen alle Läden, Geschäfte, Restaurants, Gaststätten und Hotels in Warendorf schließen. Ausschließlich Geschäften des Einzelhandels für Lebensmittel (und das auch an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr, außer Karfreitag und Ostern), Wochenmärkten, Apotheken, Tankstellen, Banken, Poststellen, Optiker, Hörgeräteakustiker, Reinigungen, Zeitungsverkauf sowie Geschäften des Großhandels wird gestattet, zu öffnen. Das geht aus einer Verfügung der Stadt Warendorf hervor. Die umzusetzenden Maßnahmen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales schränken das öffentliche Leben weiter ein. Mit dem Ziel: die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Damit die Maßnahmen greifen, appelliert Bürgermeister Axel Linke an jeden Einzelnen, diese auch zu befolgen: „Es handelt sich nicht um Empfehlungen, sondern um Anweisungen!“

Braucht es also Verbote, Ordnungsamt und Polizei auf den Straßen? „Nein“, hatte der Bürgermeister in der Pressekonferenz zur Corona-Krise gesagt und an den gesunden Menschenverstand appelliert. „Es hilft nicht, mit der Keule zu drohen.“ Dabei stehe man erst am Anfang der Krise. Stand Mittwochabend gibt es 23 bestätigte Coronavirus-Fälle in Warendorf; 108 Infizierte im Kreis. „Wir werden das Virus nicht aufhalten können, aber wir können es eindämmen.“ Weitere Maßnahmen werden erforderlich sein, prophezeit der Bürgermeister, um Infektionsketten zu unterbrechen. Umso wichtiger sei es, dass jeder Bürger die Kontakte im privaten und beruflichen Bereich absolut auf das Notwendigste reduziere. Der Einzelhandel, das Handwerk, die Wirtschaft seien in dieser Krise existenziell bedroht, so Linke. Land und Bund seien in der Pflicht, ein deutliches Signal der Unterstützung zu geben. Linke: „Der Wohlstand der Bundesrepublik Deutschland fußt auf einer intakten Wirtschaft.“