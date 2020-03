„Kleinstfirmen brauchen Notfallfonds“ - IHK Nord Westfalen als Ansprechpartner

Die Wirtschaft im Münsterland und der Emscher-Lippe-Region ist sehr unterschiedlich von den Folgen der Coronavirus-Krise betroffen. Der Handel, die Dienstleistungsbranche, der Tourismussektor, die Gastronomie und die Logistikbranche nannte Dr. Fritz Jaeckel am Mittwoch als die extrem gebeutelten Wirtschaftszweige in der Region. „Im Fertigungsbereich läuft noch Vieles gut“, erklärte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen in einer Telefonkonferenz.

Dennoch hätten erste Betriebe auch dort Coronafälle gemeldet, so dass Produktionsteile stillgelegt worden seien, berichtete Jaeckel. Sehr viele Hotels in der Region hätten indes ihre Türen bis Ende April geschlossen.

Mit der politischen Bewältigung der Krise zeigte sich der IHK-Hauptgeschäftsführer zufrieden. „Wir haben da keinerlei Beschwerden“, so Jaeckel. EU, Bund, Länder, Bezirksregierungen und Kommunen würden vorbildlich agieren. Jaeckel sprach von einem „permanenten Kommunikationsfluss“.

Finanzhilfen vom Staat

Kritisch ist laut IHK derzeit die Finanzierung der Unternehmen. Über 80 Prozent der notwendigen Finanzhilfen kämen vom Staat. Doch zehn bis 20 Prozent der Kredite müssten von der jeweiligen Hausbank kommen, betonte Jaeckel. „Wenn das nicht gelingt, brauchen wir weitere Entscheidungen.“ Jaeckel verwies insbesondere auf die großen Probleme von Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständigen. „Ein Notfallfonds ist nötig, damit die Betroffenen schnell Zuschüsse bekommnen“, so der IHK-Hauptgeschäftsführer. Auch Steuerstundungen für zahlreichen Unternehmen aller Größenklassen sei zwingend notwendig, um die Liquidität nicht noch mehr zu gefährden.

Die Kammer sehe sich in all den komplizierten Fragen, die sich durch die Krise ergäben als „erster Ansprechpartner der Unternehmen“. Um das Exportgeschäft aufrecht zu erhalten, ist die IHK bemüht noch mehr notwendige Ursprungszeugnisse online zur Verfügung zu stellen.

Auch die kurzfristige Bewilligung von Kurzarbeitergeld sei wichtig. Daher stehe die IHK in täglichem Austausch mit der Bundesagentur für Arbeit. Jaeckel verlangte, auch Auszubildenden umgehend das Recht auf Kurzarbeitergeld einzuräumen.

Jaeckel lobte auch die großzügige Handhandhabung staatlicher Vorschriften in der Krise. So dürften beispielsweise Fahrer von Gefahrguttransporten selbst mitabgelaufenen Spezialerlaubnissen zunächst weiterfahren.