Kreis Steinfurt will Beatmungs-Kapazität verdoppeln

Im Kreis Steinfurt sind, Stand Dienstagmittag, 91 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 867 Personen befinden sich in Quarantäne.

In folgenden Kommunen gibt es Fälle: Altenberge (1), Emsdetten (16), Greven (6), Hopsten (3), Hörstel (6), Horstmar (2), Ibbenbüren (12), Ladbergen (1), Laer (2), Lengerich (1), Metelen (3), Mettingen (1), Nordwalde (5), Ochtrup (2), Recke (2), Rheine (11), Saerbeck (4), Steinfurt (9) und Wettringen (4). In fünf kreisangehörigen Kommunen sind – Stand Dienstagmittag – noch keine Infektionen bekannt: Lienen, Lotte, Neuenkirchen, Tecklenburg und Westerkappeln.

Zahl der Intensivbeatmungsbetten soll verdoppelt werden

Aktuell gibt es 48 Intensivbeatmungsbetten im Kreis. Die Kreisverwaltung gab am Dienstag bekannt, dass sie die Zahl binnen kürzester Zeit auf gut 100 erhöhen will.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie weiterhin uneingeschränkt für die Sicherheit im Kreisgebiet sorgen wird – rund um die Uhr. Allerdings bittet sie, den Besucherverkehr in den Dienstgebäuden auf das Notwendigste zu begrenzen und sich telefonisch zu melden. So können die Mitarbeiter fernmündlich klären, wie sie helfen können und ob ein persönliches Erscheinen notwendig ist. Viele Angelegenheiten lassen sich per E-Mail, Post oder telefonisch regeln, sodass ein direkter persönlicher Kontakt nicht notwendig ist. Zudem sei eine Online- Anzeigenerstattung möglich. Bürger sollten nur in unaufschiebbaren Angelegenheiten persönlich die Polizeidienststellen aufsuchen. Bei schwerwiegenden Straftaten erfolgt die Anzeigenaufnahme in gesonderten Räumlichkeiten. Alle Infos gibt es unter: www.polizei.steinfurt.nrw

Wann werden die Geschäfte geschlossen?

Ob und wann alle nicht für die Daseinsfürsorge benötigten Geschäfte und Einrichtungen geschlossen werden, entscheidet das Land NRW. Der Kreis rechnet in Kürze mit einer entsprechenden Verfügung.

Nicht nur der Krisenstab, auch viele weitere Kreisbedienstete erleben derzeit Extremsituationen. So melden sich beim Kreis immer mehr Gewerbetreibende und Selbstständige, die von ihren existenzbedrohlichen Lagen berichten. Das sei, räumt die Kreis-Pressestelle ein, für viele Mitarbeiter psychologisch sehr belastend. Gleichwohl versuchen sie, den Menschen so gut wie möglich zu helfen.

Nochmal der Aufruf: Menschen, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren, haben ab sofort die Möglichkeit, sich unter www.kreis-steinfurt.de/spontanhelfer zu melden und ihre Daten und Qualifikationen zu hinterlassen. Der Kreis meldet sich im Bedarfsfall.

Quarantäne-Regeln geändert

Wann Personen die Quarantäne oder die Isolierung verlassen können, ändert sich jetzt. Grund sind aktualisierte Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Menschen, die nach jeweils individueller Bewertung der Unteren Gesundheitsbehörde des Kreises Steinfurt in eine 14-tägige häusliche Quarantäne abgesondert werden, dürfen diese erst nach Genehmigung durch die Untere Gesundheitsbehörde wieder verlassen. Treten während der Quarantäne keine Krankheitssymptome auf, wird diese aufgehoben werden. Treten hingegen Symptome auf, wird ein Abstrich auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Ist das Ergebnis positiv, wandelt sich die Quarantäne zur Isolierung für mindestens 14 Tage nach Symptombeginn.

Landrat Dr. Klaus Effing ruft erneut zu Ruhe, Solidarität und Achtsamkeit auf. Der Landrat: „Wer Quarantäne-Regeln nicht beachtet, schadet seinen Mitmenschen und macht sich strafbar!“ Wichtig sei es zudem, dass Arbeitgeber unkonventionelle Lösungen finden. Zu vermeiden sei, dass aufgrund der Schließung der Schulen und Kitas dringend benötigtes medizinisches Personal ausfalle. Effing ermuntert die Arbeitgeber, auf diesen dringenden Bedarf flexibel zu reagieren.

Der Kreis Steinfurt hat jetzt alle Dienststellen der Verwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen.