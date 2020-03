Forensik geplant: Dauereinrichtung mit Freigang

Die Forensik an der Hohen Allee in Rheine-Bentlage soll nach dem geplanten Umbau zu einer Dauereinrichtung mit mindestens 30 Jahren Nutzung werden. Vorbei wären dann die Zeiten, in denen man von einer „Übergangseinrichtung“ gesprochen hat. Außerdem wird es dann – gemäß neuer gesetzlicher Bestimmungen seit Ende 2017 – auch Freigang für die dort untergebrachten Straftäter geben. Das sind die beiden wesentlichen Kernaussagen aus dem Informationsabend in der Stadthalle Rheine.

Es brauchte allerdings etwas Anlauf für diese Klarheit. Uwe Dönisch-Seidel, NRW-Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug, hatte sich nach der Frage eines Bürgers zu Freigängen in den Jahren 2018 und 2019 wortreich um eine simple Antwort gedrückt. Erst Bürgermeister Peter Lüttmann äußerte sich deutlicher zu den Lockerungen im Maßregelvollzug. Die Rechtsprechung gelte auch künftig für Hörstel und Rheine, „da muss man nicht herumeiern.“ Er verlangte zudem, dass man in dem Planungsprozess auf die Bezeichnung „Übergang“ verzichtet und das auch so kommunizieren müsse.

Lüttmann stellte aber klar, dass es bislang keine Zustimmung für die Umbaupläne gebe, sondern „einen Ratsbeschluss für Verhandlungen“. Wie unsere Zeitung berichtete, will das Land den Mietvertrag verlängern. Nach der Fertigstellung der neuen forensischen Klinik in Hörstel-Dreierwalde (Frühjahr 2023) und dem Umzug der in Rheine untergebrachten 84 psychisch kranken Straftäter dorthin soll der Umbau in eine Einrichtung für 68 suchtkranke Straftäter folgen. Ulrich Scheinhardt, Baudezernent des Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug, sprach von einem „Sanierungsstau“ an mehreren Stellen.

Neue Turnhalle, Umbau und Ergänzung der Patientengebäude und des Freizeitbereichs

Zu den Bauvorhaben gehört: Neubau einer Turnhalle, Umbau und Ergänzung Patientengebäude, Ergänzung Freizeitbereich, Aufstockung der Verwaltung und Neubau Pforte – mit einem geschätzten Investitionsvolumen von zehn bis zwölf Millionen Euro. Das Gelände werde nicht vergrößert. Angesichts der umfangreichen Arbeiten sei der Umbau „am besten im unbelegten Zustand“ vorzunehmen.

Dönisch-Seidel machte in seinem Vortrag den Unterbringungsdruck als wichtigstes Argument für einen Weiterbetrieb deutlich. „Es gibt einen sehr hohen Bedarf. Wir bitten die Stadt, über eine dauerhafte Einrichtung nachzudenken.“ Zuvor hatte er die 15 Jahre Betrieb der Forensik Rheine bilanziert und sie dabei als „ausgesprochen verlässlich“ bezeichnet.

Es gebe im Hinblick auf die Öffentlichkeit „ein friedfertiges Miteinander und eine Akzeptanz. Wir können auf eine Klinik wie diese nicht verzichten“, sagte er.

Zum Thema Freigang sagte Dönisch-Seidel später, dass „grundsätzliche Regelungen“ zum Freigang nach dem Urteil des OLG Hamm nicht mehr möglich seien.

Im Vertrag zwischen Land und Stadt hatte es 2005 die Klausel gegeben, dass die Forensik Rheine nur Patienten ohne Lockerungen aufnimmt. In den vergangenen beiden Jahren habe es allerdings „keine unbegleiteten Ausgänge gegeben“, ergänzte er.