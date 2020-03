Dass die Schlager-Party ein Hit geworden wäre, dessen sind sich Heike und Sandra Blömer sicher. Doch die Sause, für voriges Wochenende geplant, sagten die Wirtinnen ab. Zähneknirschend, aber mit Einsicht in die Notwendigkeit in Zeiten einer grassierenden Virus-Erkrankung. Die Corona-Krise hatte ohnehin dazu geführt, dass viele Gäste ausblieben – vor allem Stammtische mit älteren „Semestern“ blieben fern und Veranstaltungen im eigenen Saal des „Journal“ wurden reihenweise abgesagt. Jetzt aber kommt es noch ärger für die Gastro-Geschwister.

Denn: Wie Ulrich Helmich, Dezernent für öffentliche Sicherheit und Ordnung des Kreises Coesfeld am Montagabend auf WN-Anfrage bestätigte, stehen der Gastronomie noch weitere Einschränkungen ins Haus. Und die treffen die klassische Bierkneipe mit Tresenbetrieb besonders hart. Denn für sie folgt jetzt das Aus. Zwar regeln die einzelnen Kommunen, ab wann und wie die Auflagen gelten und ausgestaltet werden, doch dass der Betrieb bald eingestellt werden muss, daran sei nicht zu rütteln, so Helmich. „Dass es kommen wird, ist so – und zwar kurzfristig“, sagte der Dezernent. Sandra und Heike Blömer hatten mit strengeren Regeln für ihre Branche gerechnet – dass jetzt der Zapfhahn abgestellt werden muss, trifft sie trotzdem mit voller Wucht. „Das ist ein Schlag ins Gesicht“, betont Sandra Blömer. Auch wenn ihre „Kneipe“ ansonsten brummt, stellt sie die Zwangspause vor große Probleme: „Eine Übergangszeit können wir überstehen, aber wir wissen nicht, wie lange es andauert“, gibt Heike Blömer zu bedenken, dass ihr Betrieb vor einer ungewissen Zukunft steht.

Für Speiserestaurants gelten im Kreis Coesfeld auch verschärfte Auflagen, die sich im Kern mit den neuen Regelungen des Landes decken. Danach muss die Zahl der Tische reduziert werden und zwischen ihnen ein Abstand von zwei Metern gewahrt bleiben. Außerdem sind Listen der Gäste zu führen, um mögliche Ansteckungswege nachvollziehen zu können.

Diese Vorgaben, davon geht Ordnungsdezernent Helmich aus, greifen auch bei Eisdielen. Der Verkauf einer Kugel Eis am Fenster sei kein Problem, beim Servieren am Tisch müssten die Betreiber die neuen Restaurant-Regeln befolgen.

Sebastian Nieters, Chef der „EisZeit“ am Brunnen, kann also seine Gäste, ebenso wie das Eiscafé „Venezia“, weiterhin bedienen. Nieters hat aber längst gemerkt, dass trotz guten Wetters die Zahl der Gäste deutlich niedriger ausfällt als sonst. Für den Gastronomen kein guter Start in die Hauptsaison: „Da kommt man ohne große finanziellen Polster aus dem Winter – und dann das.“