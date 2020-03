Notbetreuung wegen Coronavirus: „Maximal fünf Kinder pro Gruppe“

Die Notbetreuungsgruppen in Schulen und Kitas gehen an diesem Mittwoch an den Start. Die Kreise und die Städte mit eigenem Jugendamt entscheiden jeweils über die Anträge der Eltern. Allein beim Kreis Steinfurt seien bis zum Montagmittag Dutzende Anträge eingegangen, berichtet Kreissprecherin Kirsten Weßling. 40 Anträge seien bereits bis zum frühen Nachmittag genehmigt worden.

Pro Gruppe sollen „maximal fünf Kinder“ betreut werden. Dabei achte der Kreis Steinfurt darauf, dass die Kinder auch in ihrer ursprünglichen Gruppe der Kita betreut werden – um Kontakte zu weiteren Jungen und Mädchen zu vermeiden. „Damit es keine neue Durchmischung gibt.“ Für die Schulkinder stehen Notgruppen in der Offenen Ganztagsschule (OGS) bereit.

Nur in Ausnahmefällen dürfen Eltern ab morgen ihre Kinder in eine Schul-Notbetreuung bringen. Die Regelung gilt für Schüler, deren Eltern in kritischen Infrastrukturen arbeiteten – also in Sektoren wie Gesundheit, Verkehr, Energie oder in der staatlichen Verwaltung. Eltern müssten nachweisen, dass sie in diesen Bereichen „unabkömmlich“ seien und sie keine Betreuungsmöglichkeit haben.