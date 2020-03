Aber von vorne: Frank Muhmann und Michael von Oy hatten diese Reise vor drei Monaten geplant. „Wir haben damals alles möglichst billig gebucht, wir konnten ja nicht ahnen, was da auf uns zukommt“, erzählt von Oy.

Aber: Die Reise stand von vornherein unter keinem guten Stern. Eigentlich wollten sie am vergangenen Donnerstag vom FMO nach Frankfurt und dann von dort nach Oslo fliegen. Aber: Corona sei Dank hatte die Lufthansa einige Frankfurtflüge abgesagt und so ging es erst nach München und von dort dann nach Oslo.

„Wir sind zum Hotel, haben dort eingecheckt, die Koffer auf die Zimmer gebracht und sind dann zurück zum benachbarten Flughafen, weil wir dort etwas essen wollten“, erzählt Frank Muhmann. Eigentlich sollte es dann am nächsten Morgen mit dem Flugzeug nach Tromsø gehen – das Mekka des Nordlichts. Doch während die beiden Männer im Flughafen ihre Pizza essen bekommen sie eine SMS von der Vermieterin der Ferienwohnung. „Die teilte uns mit, dass sie uns die Wohnung nicht vermieten wird, da für Nicht-Nordeuropäer grundsätzlich eine 14-tägige Quarantäne gelte.“ Die Männer erkundigten sich, die Aussage wurde bestätigt.

Auf Quarantäne hatten die beiden absolut keine Lust und beschlossen, die Reise abzubrechen. „Wir haben geschaut, welche Flüge noch gehen, außer Inlandsflügen waren nur noch Moskau und London im Angebot.“

Einen Lufthansa-Schalter gab es am Flughafen nicht, die beiden wandten sich an den Schalter der Star Alliance, zu der ja auch die Lufthansa gehört. „Die haben uns dann auf den Flughafen in Göteborg verwiesen.“ Die beiden Grevener mieteten sich einen VW Up und fuhren von Oslo nach Göteborg – schlappe 380 Kilometer. „Von unterwegs haben wir stundenlang versucht, die Lufthansa-Hotline zu erreichen“, erzählt Muhmann. Vergeblich.

Die beiden hatten zwei Optionen: mit dem Flugzeug nach Frankfurt oder mit der Fähre nach Kiel. Nach einer Nacht im Auto – „250 Kilo Lebendgewicht im Up“, lachen die beiden im Nachhinein – wandten sich die Männer an den SAS-Schalter. „Die wollten uns nicht glauben, dass es diese Quarantäne-Reglung gibt“, erzählt von Oy.

Aber: Sie schafften es, bekamen einen Flug nach Frankfurt mit Anschlussflug nach Greven. „Wir sind am Donnerstag um 12.50 Uhr am FMO losgeflogen und sind am Freitag um 13.50 Uhr am FMO gelandet.“

Von Norwegen und Schweden haben sie absolut nichts gesehen. „War ja immer dunkel und in Schweden sind wir wirklich durchs Niemandsland gefahren.“

An leichte Einschränkungen hatten sie wegen der Corona-Gefahr schon gedacht. „Aber dass es uns so hart treffen würde, damit haben wir nicht im Traum gerechnet“, sagen beide unisono. Jedenfalls wurde es ein teurer Spaß. „Mietwagen, Flug nach Frankfurt und weiter zum FMO waren in Endeffekt genau so teuer wie die geplante Reise insgesamt.“ Zum Schreien – siehe oben.